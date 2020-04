El Gobierno clausurará locales que tengan aglomeración de personas

En el contexto de emergencia sanitaria por covid-19 que se encuentra vigente en el país y en la provincia, con la habilitación de reanudación parcial en ciertas actividades económicas que se dio esta semana, en las calles y centros de pagos se pudo registrar una gran cantidad de personas que se acercaron para poder abonar las facturas de sus servicios, así como también para poder retirar dinero en efectivo. Ante la llamativa situación de aglomeraciones, desde el Gobierno de la Provincia manifestaron que los comercios que registran una muchedumbre en sus instalaciones o en las inmediaciones serán clausurados en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de distanciamiento social obligatorio.

Desde el lunes en los locales de pago de servicios y prestaciones se registraron largas filas de clientes que en muchos casos se extendieron durante varias cuadras y daban la vuelta a la manzana. Similar situación se dio en los cajeros automáticos durante las jornadas del cronograma de pago de salarios.

En diálogo con la prensa radial local, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, explicó que junto a la Municipalidad capitalina clausurarán los comercios y centros de pago que registren aglomeración de personas. “Los locales comerciales donde haya aglomeración de personas y no se respete el protocolo de salud serán clausurados. No tendremos contemplaciones”, señaló el funcionario provincial a los micrófonos de Radio Sudamericana.

“Si bien el decreto presidencial los habilita a funcionar, no se puede violar el protocolo de salud", manifestó Vignolo.

Esta semana los cajeros automáticos y centros de pago registraron aglomeraciones de personas que no solo incumplían con los protocolos de seguridad sanitaria, sino también en algunos casos no respetaban las medidas de distanciamiento obligatorio.