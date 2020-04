La música regional llora la muerte del chamamecero Ireneo Barrios

En el Día Mundial de la Voz, aquejado por una grave enfermedad partió ayer Ireneo Barrios, uno de los pilares principales del conjunto histórico Los Hermanos Barrios.

Nació el 18 de septiembre de 1938, en el Paraje Vecindad, tercera sección del departamento San Cosme, en la provincia de Corrientes. Hijo de Viviano Antonio Barrios y Bernarda Solís, transcurrió sus primeros años en el Paraje Santo Domingo, del mismo departamento, al igual que sus hermanos Martín, Tomás y Modesto. Comenzó a cantar a los ocho años con su hermano mayor Florencio Sabino, con él practicaba haciendo dúos. En poco tiempo ocupa el espacio como primera voz, teniendo un falsete que lo identificara a lo largo de su vida, por el que sus hermanos Martín y Tomás hacían segunda voz. A partir de los 10 años comienza a pulsar la guitarra, que le había regalado su abuela Margarita Solís. Sus primeros pasos con la música fueron los pesebres vivientes en las iglesias de San Cosme y en Corrientes Capital, además de distintos actos escolares, y musiqueadas familiares. Junto a sus hermanos acompaña a sus tíos acordeonistas Ramón del Tránsito y Crescencio Barrios, también acompaña al acordeonista Manuel Toledo, a los hermanos Bruno, Juan y Santiago Silva.

A los 18 años cumplió con el servicio militar obligatorio en Paso de Los Libres, y después se sumó a la Prefectura Naval Argentina, aunque después de unos meses pidió la baja del servicio.

Al iniciar su actividad artística, Ireneo junto a su hermano Tomás integró la agrupación de Delpino Alderete en la provincia de Buenos Aires, actuando en distintos espacios bailables. A la vuelta a la provincia de Corrientes formó el conjunto “Los Hermanos Barrios”, el 22 de octubre de 1959, en San Cosme, Corrientes. La agrupación musical debutó en la pista “El Rodeo” de Triunfón Ramírez, en el Paraje Santo Domingo, cuarta sección del departamento San Cosme. Luego seguirían las presentaciones en las pistas “El Sancosmeño”, de la primera sección del mismo departamento y “Rincón Soñado” de San Luis del Palmar, que con el paso de los años serían número puesto.

En junio de 1960 la familia Barrios se trasladó a la capital de Corrientes, y el conjunto comenzó a actuar en audiciones radiales de la mítica Lt7 “Radio Provincia de Corrientes”. Por un espacio de 60 años actuaron en infinidades de escenarios, desde las populosas bailantas de campo, hasta los teatros más importantes del país. Diversos acordeonistas acompañaron a los sancosmeños como el caso de Tomás Méndez, Ramón Benítez, Aníbal Maldonado, Marcos Zarza, Carlos Marzoratti, José Alvarez, y Leandro Sánchez. Luego del fallecimiento de Modesto Barrios participaron como bandoneonistas Marcelo Mazo, Matías González, y Humberto Argañaraz.

Ireneo Barrios se ha identificado como primera voz, cantando siempre al lado de su hermano Tomás, pero en varios casos de fuerza mayor no pudo cumplir con los compromisos artísticos, por lo que ocuparon la plaza figuras como Julio Godoy, Rubén Ramírez y Jorge Zettú. Los Hermanos Barrios grabaron más de 40 discos originales, arrancando en el sello Asunción, pasando por Music Hall, Microfón, EMI, Sony Music/Columbia, Música y Marketing, RCA, y Garra Records. La popularidad les dio la oportunidad de filmar dos películas argentinas como el caso de “Los Gauchos Judíos” en 1975 y “Mire qué lindo mi país” con el acompañamiento de María Ofelia en 1981.

De carácter autoral, contiene una lista de casi 200 obras registradas. Uno de sus primeros socios autorales fue su hermano Martín con quien compusieron títulos como “Sé que te arrepentirás”, “Pensé que me querías”, “Por las noches te sueño”, “Te canto mi correntina”, “Vuelve amor”, “Ya me voy”, entre muchas otras canciones. Otro de sus laderos en la composición fue Horacio Cejas, chaqueño de Villa Berthet, juntos firmaron “Muchacha de piel soleada”, “Regresaré en una flor”, “Las flores de mi jardín” y “Mujer”. La forma de componer para Horacio Cejas era la más difícil, Ireneo le mandaba la música en un cassette y sobre esa melodía Horacio iba escribiendo la letra. A todo esto no hay que negar también los títulos que Ireneo compuso de carácter solista como “Por tu incomprensión”, “Adorada Carmencita”, “Aquella noche de luna”, “Gaucho Gutiérrez”, “Costa Grande”, “Te evoco Reina Mía” por citar algunos. Además firmó obras junto a colegas como Leoncio Acuña, José Espíndola, Salvador Miqueri, Carlos Carletti, Gualberto Meza,Victorio Russo, entre tantos otros.

Ireneo Barrios participó como invitado en materiales discográficos de Sebastián Sosa, Los Hijos de los Barrios, y Tilo Escobar, colaborando en guitarra o cantando con hermanos como Tomás. Su figura imponía respeto entre colegas, además de ser una columna vertebral en la agrupación firmando contratos o realizando los acuerdos de presentaciones en muchos eventos artísticos.

Los Hermanos Barrios perdieron al tercer integrante de este conjunto estable por más de 50 años. El primero en retirarse de la vida terrenal fue Modesto María Barrios el 27 de septiembre del 2008 en la provincia de Formosa, durante una actuación del conjunto. Le siguió Tomás Barrios el 16 de diciembre del 2018, en la ciudad de Corrientes. Pero su hermano necesitaba una primera voz para cantarle a Dios, los mejores chamamés románticos, por lo que Ireneo se despidió en el Día Mundial de La Voz. Hasta siempre Maestro lo vamos a extrañar.

Colaboración Guido Rodríguez.

(VAE)