La Conmebol tiene la intención de concluir sus torneos de clubes en el presente año

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó ayer la intención de completar antes de fin de año la presente edición de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ambas suspendidas por la pandemia de coronavirus.

En cuanto a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, que debieron empezar en marzo, la entidad con sede en la ciudad paraguaya de Luque recordó que la fecha de inicio reprogramada por Fifa -organizador de la competencia- fue del 4 al 8 de septiembre, con el formato original de “todos contra todos”.

Con el presidente de AFA como uno de sus integrantes, el Consejo Directivo de la Conmebol se reunió ayer de manera virtual para analizar el contexto del fútbol sudamericano frente a la emergencia sanitaria mundial por el covid-19.

La dirigencia coincidió en la prioridad de “preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano” y no fijó fecha para la reanudación de las competencias continentales de clubes a la espera de la recomendación de las autoridades sanitarias de cada país.

De todos modos, el Consejo reafirmó la voluntad de completar este año la Libertadores y la Sudamericana, presumiblemente a partir de agosto, para lo que los futbolistas de todos los clubes participantes deberían estar en condiciones de entrenarse como mínimo desde julio.

Esa situación dependerá del contexto sanitario en cada país de Sudamérica, que actualmente registra más de 69.000 contagios y de 3.100 muertes.

La Copa Libertadores, cuya final está prevista para el 21 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, fue suspendida el jueves 12 de marzo luego de completarse la segunda fecha de la fase de Grupos.

La Copa Sudamericana, a definirse el 7 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fue interrumpida tras jugarse todos los cruces de primera ronda.

En el ámbito de selecciones, la Conmebol también reconfirmó la Copa América que debían organizar este año Argentina y Colombia mantiene su disputa entre junio y julio de 2021.

Esta decisión esta ligada a la decisión de FIFA de conservar la actual estructura de disputa todos contra todos en las Eliminatorias Sudamericanas, con la primer fecha doble en septiembre de este año.

Pero dar por cerrada esa determinación resulta aventurado ya que también dependerá de la realidad sanitaria mundial, ya que de esa competencia participan muchos futbolistas de clubes de Europa y el resto del mundo que hoy no saben si podrán viajar en las fechas previstas para jugar los partidos.

De todas formas, ya se estudia un borrador alternativo para jugar las Eliminatorias entre 2021 y 2022 -el año del Mundial- con un sistema de disputa de dos grupos de cinco equipos, formato que no utiliza desde la clasificación para Estados Unidos 1994.