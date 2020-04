Sin salida, sin USD y corralito

Por Salvador Di Stefano (*)

Vivimos un corralito con los bancos, hay una pésima propuesta para reestructurar la deuda, las ventas de alimentos están cayendo y estamos a mitad de mes. Tenemos que evaluar levantar la cuarentena por zonas geográficas, la destrucción de valor alarma.

Lo podemos detallar en todo lo que concierne a nuestra vida personal y financiera.

1) Estamos en cuarentena en casa, no podemos asomar la nariz.

2) Los depósitos en pesos en los bancos sólo podemos moverlos vía transferencias o retiros por cajero automático, en algunos casos hasta $20.000 por día.

3) Los depósitos en dólares se flexibilizan la semana próxima.

4) El gobierno hizo una muy mala propuesta de reestructuración de la deuda, el que tiene bonos quedó empernado por mucho tiempo.

5) Las acciones bajaron entre un 80% y 90% en dólares desde enero del 2018.

6) Hay pocos negocios en el escenario local e internacional, cuando más de un tercio del mundo está cerrado.

Es una situación inédita. Nunca vista, y agravada en nuestro país por la falta de coordinación en materia económica

El Banco Central tuvo que salir a regular la liquidez, porque las tasas eran ridículas. Se cambiaban cheques con tasas del 5% anual, plazos fijos se llegaron a ofrecer al 12% anual, con esos rendimientos se financió la compra de dólares en bolsa, lo que elevó la cotización a niveles superiores a $100.

El dólar oficial en $65,74 aumentó el 9,8% desde diciembre del 2019, mientras que el blue, que cerró a $100, lo hizo el 27,4%, el dólar bolsa cerró en $103,37 y subió el 36,2%.

La diferencia está reflejando la disconformidad del mercado en el manejo de la política económica. Los inversores no observan un resguardo de valor más adecuado que la compra de dólares, y se vuelcan masivamente a acopiar billetes, cuando probablemente el negocio pase por comprar activos.

Hay muchos activos en la Argentina que son importados, y por ende el precio de referencia es el dólar mayorista. Toda persona que compre un activo importado, y para su pago utilice dólar bolsa, está obteniendo un fuerte descuento en dólares sobre dicho producto.

Por ejemplo. El dólar bolsa vale $103,37 y el dólar mayorista $65,74, esto implica que la brecha entre ambos es del 57%. Si yo utilizo dólares bolsa para comprar un producto importado que está valuado a tipo de cambio oficial, voy a estar comprándolo en dólares un 43% más económico.

Todos los autos en Argentina tienen altos componentes importados. Las maquinarias como cosechadores, tornos de control numérico, tecnología de punta para empresas, hornos y líneas de producción para el sector alimenticio, entre tantos otros activos estratégicos y no estratégicos dentro de una empresa o para particulares.

En el corto plazo, con la crisis coronavirus donde el ánimo está por el piso, pocos quieren realizar inversiones, pero si esto ocurriera en tiempos normales, habría una gran compra de activos porque los precios son ridículos.

El gobierno no puede tener semejante brecha entre el dólar oficial y la bolsa, esto le genera mucha desconfianza. Los inversores deberían aprovecharse de esta relación y mutar de dólares bolsa o blue a activos.

El gobierno sacó una serie de circulares poniéndole un piso a la tasa de interés pasiva, tendrá que no ser menor al 70% de lo que se paga de tasa de leliq, lo que la ubica en torno del 26,6% anual. La suba de tasas más la prohibición para realizar cauciones por parte de los bancos le quitarán liquidez al mercado, y de esta forma se corta el financiamiento de la compra de dólares a tasas muy bajas.

Hemos sido claros con nuestra posición inicial, nos parece que el precio del dólar es bajo si la brecha con el oficial es inferior al 50%, cuando pasa dicha brecha hay que salir de los dólares y comprar activos, ya que es una diferencia muy importante a nuestro favor.

Con estas medidas el dólar volverá a ubicarse en una brecha inferior al 50%, sin embargo, esta persecución del Estado reaviva la cotización del dólar blue, que vuelve al centro de la escena.

El dólar blue no se consigue en forma fluida, porque los bancos tienen cerradas las cajas de seguridad. Si bien podés pedir turno para utilizarlas, los turnos no se otorgan para una misma persona en el mismo día. Esto implica que muchas cuevas carecen de tesoro para guardar los billetes, y la operatoria se hace muy compleja.

Estamos muy complicados. La Afip quiere que renuncies al secreto fiscal, tenés que salir a la calle con barbijo, si haces barbijos tenés un precio máximo de $40.

Los argentinos nos tenemos que lamentar que un burócrata en el Estado en lugar de trabajar para generar riqueza se tome el trabajo de regular precios, y pierda tiempo en sacar una circular con el precio máximo del barbijo. Esto denota que estamos químicamente insanos.

En la propuesta de reestructuración de la deuda nos tomaron el pelo, realizaron una presentación política de propuesta, pero no brindaron todos los datos para hacer una evaluación de la quita que tiene el bono.

Lo importante es saber a cuánto asciende a la quita del valor presente neto. Se realiza un cálculo proyectando los flujos de fondos del nuevo bono, con los años de gracia, los menores intereses que pago, la quita del capital y el nuevo plazo de amortización. Con estas herramientas se calcula el valor presente neto y se observa la verdadera quita del título.

Con los datos de ayer no podés proyectar nada. Porque no tiene el plazo de amortización del capital. Todo hace suponer que el gobierno desea una quita superior al 50% del valor presente neto, y que los bonistas no se sienten cómodos con dicha quita y pretenden como piso sólo el 50%.

Considero que será ampliamente rechazada, si no hay un cambio en la propuesta, vamos directo a una cesación de pagos.

La presentación de ayer me pareció un acto de hipocresía del conjunto de la clase política.

Argentina está sufriendo en esta crisis porque la estructura económica está destrozada. Argentina tiene una ley laboral retrógrada, donde los sindicatos optaron por la indemnización por encima del seguro de desempleo, y hoy no tenemos seguro de desempleo. Se optó por no bancarizar al sistema, y hoy tenemos una economía informal tremenda. La clase política eligió minarle el camino de impuesto a los emprendedores y esto hizo caer la inversión, y el que se quedó en el mercado trata de escaparle al pago de impuestos, por eso tenemos una economía informal del 50%. Nunca tenemos superávit fiscal, menos fondo anticíclico, y el deporte nacional es no pagar lo que debemos.

Estamos en América Latina, y salvo Venezuela, ningún país tiene los problemas que tenemos nosotros. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia no tienen que reestructurar la deuda, es más muchos de estos países tienen superávit fiscal, y Chile fondo anticíclico. Por ende, lo que a nosotros nos sucede es estrictamente por un mal manejo de nuestra economía, mala administración y escasa visibilidad para generar riquezas a futuro. Ni hablar la tasa de inflación que tenemos nosotros y la que tienen ellos.

(*) El autor de la nota es asesor en negocios económicos y financieros.