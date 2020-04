Aislamiento: movimiento que fomenta el deporte en personas mayores

El aislamiento social y preventivo ha sido una disrupción de nuestra cotidianidad deportiva y pone en evidencia la importancia de una actividad por momentos menospreciada. El coronavirus llegó para quedarse y cambiar nuestra cotidianidad. Algunas cosas demoraran en retomar su curso normal y otras, tal vez, nunca vuelvan a ser como antes. La epidemia nos obliga a cuidarnos y a explorar otras posibilidades de vida activa. Especialmente con nuestros adultos mayores, quienes se comprobó que son la población más vulnerable y los primeros que deben aislarse. Sin poder tomar contacto con sus nietas y nietos, han de lidiar con la soledad. Pensando en quienes más lo necesitan, porque la actividad física es salud y estimula el sistema inmunológico, nacen campañas como la de #AbuMovete.

#AbuMovete está integrado por un grupo de personas vinculadas al deporte, como el ex tenista profesional Martín Vassallo Argüello; el ex futbolista Juan Manuel Herbella, hoy periodista científico y especialista en medicina del deporte; Alejandro Rodríguez, ex subsecretario de Deportes de la Nación y la provincia de Buenos Aires; y Alejandra Castiñeira De Dios, miembro de la comisión de Mujer en el Deporte del Comité Olímpico Argentino. "Armamos una campaña de concientización sobre la actividad física en personas mayores, pero también va enfocado a los jóvenes porque apunta a que aprovechen las redes para conectarse con quienes tengan en su núcleo familiar y los convoquen”,expresó Juan Manuel Herbella.

Herbella puntualizó que "en las redes solo circulan videos de jugadores famosos haciendo jueguitos con la pelota; por eso nosotros queremos que los jóvenes valoren que sus mayores se queden en casa, pero también que se muevan".

El ejercicio regular tiene injerencia sobre la salud de las personas y está comprobada su acción positiva y estimulante sobre el sistema inmunitario, reveló parte del documento que los presenta como movimiento, al que se están sumando cada vez más deportistas.

Las recomendaciones mínimas de actividad física aeróbica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican un mínimo de 30 minutos diarios, lo que puede alcanzarse también con ejercicios de fuerza combinados con una parte aeróbica.

Esa rutina, además de servir para mejorar el funcionamiento metabólico, impacta de lleno en el sistema de inmunovigilancia, según el documento que indica que estos conceptos fueron fundamentales a la hora de pensar #AbuMovete.

Con ejercicios para personas con movilidad reducida y videos con consejos, quienes estén interesados pueden encontrar el movimiento solidario del deporte en las redes de Facebook, Instagram y Twitter.

Efectos beneficiosos de la actividad física en los adultos mayores

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con los adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente activas:

l Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor masa y composición corporal.

l Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de la salud ósea.

l Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves.