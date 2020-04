Novak Djokovic impulsa un fondo solidario para sus colegas

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, propuso ayer la creación de un fondo solidario para ayudar a los tenistas más afectados por la crisis derivada de la pandemia de covid-19.

Djokovic, que ya se sumó a varias iniciativas aportando dinero para colaborar con los más necesitados, ayer llevó la voz cantante con una propuesta para ayudar “a muchos colegas que están evaluando dejar el tenis” por esta situación.

La idea que impulsa “Nole” es que aquellos que más ganan (los primeros 100 de los ranking individuales y los mejores 20 del de dobles) aporten entre 5.000 y 30.000 dólares cada uno para conformar una “caja” de un millón de dólares.

Ese dinero le permitiría sostenerse a aquellos que menos ganan con este deporte. El proyecto de Djokovic fue anticipado el viernes por Dirk Hordoff, presidente de la federación alemana.

Si a esta cifra que se proyecta recaudar se le suman las contribuciones previstas por los premios de la ATP y los que distribuyen los Grand Slam, la cantidad podría llegar a superar los cuatro millones de dólares, informó la agencia Ansa.

“El Gran Slam ofrece posibilidades de contribuir hasta con 500.000 dólares cada uno”, explicó “Nole”, quien al igual que el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer propuso que el 50% de los premios del ATP Finals se asignen al fondo.

Temporada en riesgo

El italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, admitió que en el ámbito del tenis se considera la posibilidad de no jugar durante todo 2020 a causa de la pandemia de coronavirus que mantiene paralizado el deporte en casi todo el planeta.

“Nadie sabe con certeza cuándo volveremos a competir. El 9 de marzo pasado cancelamos Indian Wells por un tema de salud y la seguridad, y desde ese momento la epidemia se agudizó. Que el tenis no se reanude hasta el próximo año es una posibilidad”, aceptó Gaudenzi, presidente de la ATP desde enero pasado.

Gaudenzi, de 46 años, fue tenista profesional entre 1990 y 2004, y llegó a ocupar el puesto 18 durante dos meses en 1995, su mejor ubicación, y tomó el cargo de presidente de la ATP este año, en reemplazo del inglés Chris Kermode.

“Mi deseo es que toda esta situación evolucione y poder organizar al menos dos Grand Slam y el Masters de Londres, pero la realidad indica que en este momento estamos bloqueados debido a la emergencia sanitaria”, subrayó el italiano.

En 2020 sólo se jugó un Grand Slam, el abierto de Australia que ganó el serbio Novak Djokovic, mientras que Wimbledon fue cancelado, Roland Garros pospuesto de mayo para agosto, y el único grande que por el momento mantiene su fecha es el US Open, programado para la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Las asociaciones de tenistas profesionales femenina (WTA) y masculina (ATP) tienen sus actividades suspendidas hasta el 7 de junio por el coronavirus.