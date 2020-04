El cumplimiento de la cuarentena preocupa en fechas de cobro

En esta semana ingresamos a la segunda etapa de la cuarentena, al cumplirse el plazo de la primera e ingreso de otra hasta después de Semana Santa, y en este contexto desde la Policía de Corrientes comentaron a El Litoral cómo fue cambiando el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Además, ante casos positivos de efectivos de la Ciudad de Buenos Aires, relataron los cuidados que adoptaron los agentes. Al control en las calles, se sumó que los cadetes ayer comenzaron a repartir tarjetas de débito a aquellos que no estaban bancarizados para evitar aglomeración en bancos, que abrirán mañana.

“Fuimos ajustando los operativos de acuerdo a las indicaciones sobre el aislamiento que nos iban dando. En Capital tenemos más de 40 retenes o controles móviles y en estos días hubo 1.300 demorados. Esto fue mermando. En los últimos días se dio que la gente tenía que ir a cobrar y respetamos esta necesidad, pero ellos deben respetar el protocolo sanitario y evitar la aglomeración. Debemos ir a los cajeros y concientizar a la gente, que mantenga distancia. Muchos efectivos tenían alcohol en gel en sus manos y colocaban a la gente o hasta limpiando con el mismo las puertas o cajeros”, relató el comisario inspector Sergio Aguilar a El Litoral.

En el día de ayer, cadetes empezaron a repartir tarjetas del Banco de Corrientes en la Capital, para que aquellos que no están bancarizados puedan acercarse a los cajeros automáticos. Además, Aguilar insistió en que “vaya un usuario”. En estos espacios se demora a los que no acatan las órdenes, porque “lo primero que se hace es concientizar sobre el tema entendiendo a la vez la necesidad de la gente de ir a cobrar”.

“La gente no debe salir de sus casas y si es por necesidad, evitar salir a cada rato. Hay infinidad de situaciones que no están expresamente indicadas y nos acercamos a las personas con respeto cuando no cumplen el aislamiento porque no son delincuentes. Hoy hay más conciencia pero igual seguimos viendo mucha gente en las calles”, indicó Aguilar.

En este sentido, agregó que “al principio costó que la gente acate este medida pero fue cambiando, ahora con el cobro y la necesidad de la gente de pagar sus cuentas o renovar el stock de mercadería, se empieza a ver mayor movimiento”. “Solicitamos a la gente que cumpla con el aislamiento, sabemos los rubros que están permitidos trabajar y el empleador debería dar un permiso o papel que indique al menos en qué rubro trabaja”, señaló.

En cuanto al cumplimiento en barrios, sostuvo que no hay diferencia en zonas pero sí, al estar más tiempo en los hogares, hay quejas de vecinos por ruidos molestos u otras situaciones similares.

“Pedimos a la sociedad en general que nos ayude y no se genere paranoia, recibimos llamados de vecinos que hablan de otros que llegaron de viaje o que son parte de personal de salud porque vieron algo que los hizo suponer esto. Solicitamos que se informen por los medios oficiales y no se dejen engañar por audios o videos que circulan”, dijo y remarcó que “todos necesitamos colaborar con la salud pública y la seguridad”.

Respecto de los cuidados de las fuerzas de seguridad, en el marco de que hay al menos cuatro efectivos contagiados de covid-19 en Buenos Aires, indicó que “nos proveen de alcohol en gel y barbijos, cumplimos con todas las normas de seguridad sanitaria”.

“En esta segunda etapa el pedido es el mismo, controlar el aislamiento es la misión primaria. Ante la aglomeración de personas colaborar. Efectivos de la Policía hasta colocan alcohol en gel a los vecinos cuando van a los cajeros”, comentó Aguilar a El Litoral. (CSS)