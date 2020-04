Coronavirus: hay 14 trabajadores de un sanatorio infectados

Hay 14 trabajadores infectados de coronavirus en el sanatorio Río Negro de la localidad de Cipolletti. El gremio denuncia que 13 días después del primer positivo no se testeó al resto del personal ni se los aisló.

La secretaria general de Atsa Río Negro (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), Gloria Ovejero, reclamó en una entrevista con Telefé Neuquén que el sanatorio no garantiza la salubridad de sus empleados en el marco de la pandemia. “Exigimos que nos den las garantías de salubridad, entregando los insumos para que los compañeros tengan los implementos de protección personal”, reclamó el gremio. Y advirtió que por falta de insumos muchos de los trabajadores quedaron expuestos.

En sus argumentos, Ovejero remarcó que desde que se conoció el primer caso de un trabajador en el sanatorio pasaron dos semanas para que las autoridades tomaran cartas en el asunto: “Hay varios trabajadores que aún hoy no fueron testeados ni puestos en cuarentena y continúan con sus actividades”.

El lugar fue cerrado por 10 días para realizar tareas de desinfección y esa situación también preocupa al sindicato. “Acompañamos cada decisión del Gobierno nacional y provincial para hacerle frente al covid-19, pero es fundamental que los compañeros y compañeras tengan asegurado su puesto de trabajo”, reclamó la secretaria general de Atsa.

