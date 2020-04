La oposición propone cambios a la declaración de emergencia municipal

En la sesión especial que se realizará este martes 21 de abril por la mañana, el bloque de concejales del Frente de Todos Corrientes realizarán una serie de consideraciones y propuestas de mejoras al proyecto de ordenanza de declaración de Emergencia Económica que propuso el Ejecutivo Municipal de la Capital correntina y que incluye exenciones y prórrogas en el pago de tasas para comercios y empresas.

Entre las consideraciones al proyecto del DEM que hraán los ediles de la oposición, se encuentran:

1) En los artículos 2, 3 y 4 se genera una facultad discrecional al DEM de otorgar, cuando en realidad debe disponerse la exención especial mientras dure la emergencia. El texto inicial de estos artículos debería ser: “Exímase durante el periodo....”

2) En el artículo 5, por igual motivo debería iniciarse la redacción con: “Difíerase la tasa....”. En este caso, al ser la tasa de Inspección un porcentual directo de la facturación declarada, NO debe alcanzar el diferimiento a las Categorías 6, 7, 8 y 9 que son hipermercados, supermercados de más de 5000 m2, y toda la actividad financiera, bancaria, de cambio y tarjetas de crédito.

3) Las exenciones establecidas habría que extenderlas a los artículos 39 y 40 de la Ordenanza 6834, porque gravan la ocupación de espacios públicos con techos, parrillas, etc, el primero; y a los vendedores ambulantes, el segundo.

4) Todas las exenciones y diferimientos deben establecerse por el periodo de tiempo de la emergencia sanitaria y mientras la actividad económica no se habilitada para su normal desenvolvimiento. Hacerlo de otra manera, es decir, durante la emergencia económica, significa alargar y profundizar la misma.

5) El artículo 7 no corresponde colocarlo, son actos propios del DEM y no puede facultar el Concejo a realizar actos que le son ajenos.



Entre las propuestas, para agregar al proyecto del DEN, que harán los ediles del Frente de Todos; se encuentran:

1) Los anticipos de haberes que se otorguen a los trabajadores municipales, en cualquiera de sus formas, no devengarán intereses y se descontarán con el haber normal habitual comprometido o habilitado para su anticipo.

2) El DEM hará extensivo los alcances del Artículo 2 del Decreto Nacional 351/2020 a los miembros del Honorable Concejo Deliberante, que regirán su acción de acuerdo a los establecido en el Artículo 3 de la mencionada norma y las normas provinciales y municipales vigentes, pudiendo requerir en cada momento el auxilio de las autoridades del DEM para su cumplimiento efectivo.

3) Declaración en contra los aumentos tarifarios en servicios básicos (electricidad y agua potable)

4) Que la Oposición también integre el Comité de Emergencia Sanitaria Municipal.