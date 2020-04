Tierra del Fuego y Mendoza llegaron a la final del "Mundial de las provincias"

Tierra del Fuego y Mendoza llegaron a la final del denominado "Mundial de las provincias" que organizó un usuario de la red social Twitter y referentes del sector turístico fueguino lo consideran una "confirmación" del "posicionamiento que logró la provincia entre los argentinos, durante los últimos años".



La competencia que gestó desde la ciudad de Resistencia, el fotógrafo chaqueño Paul Delon a través de su usuario pauldelon14, adquirió gran notoriedad y se volvió viral en los últimos días al punto de congregar a miles de usuarios que empezaron a votar en los cruces "mano a mano" entre una provincia y otra, en busca de un campeón.



Los comentarios de los participantes de la encuestas tienen el fervor de la pasión futbolera, y mezclan desde comentarios políticos hasta insultos, pero los atractivos paisajísticos y los productos gastronómicos constituyen el principal argumento de la votación.

Despues de analizarlo y ver todo el escandalo y las dudas que se generaron, tome la decisión de hacer un desempate de 30min a las 12:00hr. Decision final — Don Nariz-19 (@pauldelon14) April 22, 2020

20:00hr largamos las finales y 3er puesto 💪🏻💪🏻 — Don Nariz-19 (@pauldelon14) April 22, 2020



En la disputa virtual, Tierra del Fuego llegó a la final del certamen tras vencer en las diferentes instancias a Entre Ríos, Neuquén, Corrientes y Tucumán.



En la última encuesta que les aseguró la lucha por el campeonato, los fueguinos cosecharon 256.206 votos, el 56.9%, contra el 43,1% de Tucumán.



Precisamente en Tucumán, el duelo en la instancia semifinal provocó sorpresa y frustración: algunos se tomaron la competencia en serio mientras que otros lo encararon con humor, como @paoalett, quien se preguntó: "¿porque votar a Tierra del Fuego si Tucumán tiene a la campeona nacional de la empanada?", en tanto que @thesilentman utilizó un término futbolero al sostener que la provincia norteña "debería haber ganado con la camiseta".



Por la otra llave, la finalista era Mendoza, que le ganó a Córdoba por pocos puntos, en lo que el organizador bautizó como una "final anticipada".



"Dormí sólo dos horas. No puedo creer lo que se ha generado con esto. Soy de Chaco y con los correntinos tenemos pica y nos jodemos, por eso armé el mundial, para cargar a los correntinos", contó hoy el joven sobre cómo surgió la idea a la radio Mdz.

Córdoba había derrotado a Mendoza en la "primera vuelta" de la semifinal de la competencia pero el creador del torneo decidió realizar una nueva encuesta este mediodía, en la que venció Mendoza tras sospechas de "fraude" y la utilización de "bots" para torcer el resultado.



"Después de analizarlo y ver todo el escándalo y las dudas que se generaron, tome la decisión de hacer un desempate de 30 minutos a las 12. Decisión final", escribió en su cuenta de Twitter, el creador del juego.



Finalmente, Mendoza se impuso por el 58.4% de los sufragios, de un total de 101.340 votos y jugará la final con Tierra del Fuego.



"A mí no extraña este resultado. Twitter es una red social de gente mayormente informada. Y Tierra del Fuego ha venido trabajando mucho y muy seriamente a lo largo de los años para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del país", sostuvo hoy Luis Castelli, ex presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), consultado por Télam.



Según Castelli, lugares como la ciudad de Ushuaia se han convertido "en uno de los más deseados por los argentinos para venir a conocer. Seguro está entre los primeros tres o cuatro sitios que nombra cualquier persona. Y el mundial refleja esa situación".



En el juego de intercambios de mensajes por la competencia se prendieron las cuentas oficiales de Twitter de los organismos turísticos, que llegaron a felicitar a los ganadores, además de funcionarios, deportistas y famosos.



"Por supuesto que es un juego pero para la actividad turística, en medio de esta terrible crisis por la pandemia, no deja de ser una alegría y un orgullo por el lugar donde vivimos", sostuvo Marcelo Lietti, presidente de la Cámara de Turismo fueguina.



Según Lietti, el resultado muestra que "el camino recorrido va dando sus frutos. No es que hicimos todo bien, pero hay un rumbo muy claro".



Además, señaló que la competencia por Twitter también muestra que "el principal fuerte de un lugar es el recurso natural".



"Lo que un turista busca, antes que nada, es conocer algún aspecto de la naturaleza. Después busca servicios, excursiones o la gastronomía. Por eso Ushuaia es mágica, porque a dos cuadras del centro podés llegar al mar o al bosque", destacó Lietti.



Más allá de la definición del torneo, el empresario consideró que destinos como el fueguino "tendrán la oportunidad de salir más rápido de esta crisis cuando termine la pandemia".



"Creemos que la gente apostará a la naturaleza poco explotada, y no tanto a los sitios con aglomeración de gente. Por eso la Patagonia, y también Tierra del Fuego, tienen otra gran final por delante", reflexionó el referente turístico.

