Colectivos: evalúan la situación del sector que podría derivar en un nuevo paro

Tras la medida nacional que se implementó la semana pasada y que afectó el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, desde la UTA seccional Corrientes informaron a El Litoral que si fracasan las negociaciones en Nación sobre compensaciones para hacer frente a los salarios de los trabajadores de los servicios provinciales y nacionales que están parados por la pandemia se adherirán solidariamente y en reclamo de montos pendientes desde diciembre a las medidas de fuerza que se convoque desde el gremio nacional.

Además desde la UTA aclararon su total respaldo a todos los trabajadores del sector y que también todavía no se completó el pago del sueldo de marzo que prestan el servicio urbano en varias localidades del interior provincial.

A menos de una semana del paro nacional que afecto el servicio urbano de pasajeros en la ciudad por casi 36 horas, El Litoral consultó a Darío Francia, secretario general de la UTA y dijo que “la situación sigue siendo crítica, ahora en Nación se está evaluando la realidad del sector, porque los problemas continúan ya que en lagunas localidades no se terminó de abonar el sueldo de marzo a los trabajadores del servicio urbano y tampoco funcionan los servicios nacionales y provinciales, por lo que se evalúa una nueva medida de fuerza, aunque ésta se implementaría en última instancia”.

“Y si bien a nosotros nos han liquidado todo el mes de marzo, luego del subsidio que otorgó la Comuna a las empresas, pero no sabemos qué va a pasar con los sueldos venideros y tampoco con los casi 20.000 pesos que deben al sector desde el mes de diciembre del año pasado”.

En cuanto a posible adhesión a una medida tras el fracaso de las negociaciones en Nación dijo que “no está descartado, nosotros nos sumaríamos, ya que solidariamente debemos hacerlo para respaldar a nuestros compañeros que prestan el servicio provincial y nacional y porque además todavía se nos está adeudando una diferencia de casi 20.000 pesos desde diciembre del año pasado”.

“El servicio nacional y provincial no tienen ningún tipo de subsidio y ya que por resolución nacional y adhesión provincial se suspendieron los servicios, la responsabilidad está en el estado, quien debe asistir con una compensación para pagar los salarios a los trabajadores”, argumentó.

En el marco del pedido de declaración de Emergencia del transporte que viene reclamando todo el sector, vale recordar que el jueves de la semana pasada se implementó el paro nacional en la ciudad y las unidades no circularon hasta el último servicio del viernes y se reactivó tras un subsidio en dos pagos que otorgó la Municipalidad e Corrientes, dinero que sirvió para completar el 50 por ciento de los sueldos del mes de marzo a los trabajadores.

(MNR)