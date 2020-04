Itatí: destacaron la alegría, fe y esfuerzo del peregrino en la fiesta de la Virgen

Se conmemoró ayer el 102° aniversario de la proclamación de la Virgen de Itatí como patrona de la arquidiócesis de Corrientes, fecha en la cual cada año arriban los peregrinos de Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme, lo cual, por primera vez, no se pudo realizar debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente. Por ello, tal como informó El Litoral en ediciones recientes, se realizó la misa con el templo cerrado, concelebrada por los sacerdotes de la Basílica y servidores, y fue transmitida a través de redes sociales y radios locales. También hubo homenajes virtuales al inicio de la jornada.

La transmisión de la celebración eucarística fue vista en vivo por unas 500 personas y 155 veces compartida en Noticias Itateñas -al cierre de esta edición-; y más de 300 usuarios siguieron la filmación oficial de la Basílica y fue replicada, al menos, unas 85 veces.

En su homilía, el rector del santuario, Porfirio Ramírez, recordó que “siempre para esta fecha nos acompañan tres comunidades: Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme”. Además comentó que el año pasado fue la primera vez que le tocó participar de esta ceremonia y destacó “ver el rostro de los peregrinos que arriban cansados, pero cuando llegan a la Basílica se transforman totalmente, es una alegría. Hay gente que apenas venía caminando, pero al acercarse a la Basílica, llegan de rodillas”.

Sobre la experiencia de los peregrinos, dijo que “hay gente que me comentó que caminaba hacía 30 años, incluso otras mencionaron que vienen desde que estaban en la panza de su madre. Vienen a dar gracias, otras para pedir por familiares, amigos”, agregó.

Y resaltó que “vienen con tanta confianza, saben que si le piden a la madre, a través de ella, va ser difícil que le diga que no a su hijo Jesús”.

Cambios

El religioso también reflexionó que si bien “este año no nos permite hacer la peregrinación”, aclaró que “hay otras peregrinaciones, que nadie puede impedir, como mirar la vida interior, nuestro corazón, ver los pasos de Dios en nuestra vida, los sueños que él tiene para cada uno de nosotros y siempre tenemos que hacer esas peregrinaciones, somos peregrinos desde nuestro bautismo hasta el final”.

A la vez, consideró: “Seguramente que después de esto (aislamiento), va a ser totalmente distinto, esperemos que sea un cambio grande para cada uno de nosotros, que podamos dar pasos importantes en nuestras vidas”. Y añadió que “si este tiempo de pandemia sirve para acercarnos más a Dios, a nuestros hermanos, ser más generosos, solidarios y justos, bendito sea Dios”.

Signos

En el tramo final de la misa, se bendijeron tres rosarios, “que después se hará llegar a las parroquias de San Cosme, Paso de la Patria y Santa Ana.

Estos rosarios son símbolo de la presencia de cada uno de los miembros de esas comunidades, aquí en la fiesta de la Virgen, en el día en que fue proclamada Patrona y Protectora de la arquidiócesis de Corrientes, para que ella nos mantenga siempre unidos, como están las cuentas del rosario”, dijo el guía de la celebración, Edgar Bizarro -también viceintendente-.

Finalmente, los sacerdotes y dos custodios de la imagen mariana realizaron una procesión por el interior de la Basílica, tal como se hace al cierre de cada misa de este aniversario.

