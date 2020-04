Colombi: “Me persiguen los jefes de la droga que están en Mercedes”

“Tenemos una persecución permanente de algunos empleados del Municipio, que son jefes de la droga que están impuesta ahí dentro. Hay una bandita de traficantes, de drogadictos, que están en el Municipio de Mercedes. Todos saben, todos conocen, lo que pasa es que no se actúa nomás. El Intendente tiene varias denuncias, la Justicia no hace nada”, dijo el ex gobernador en declaraciones al programa radial Corrientes en el Aire.

“En Mercedes estamos viviendo un autoritarismo total, la persecución a los comercios y negocios es terrible. Proceden con total autoritarismo, hay persecución, invaden propiedades privadas. Esta pandemia le ha hecho crecer el pelo a algunos funcionarios. Hay que ser racionales. La problemática de fondo no da para tener una actitud autoritaria en los horarios, con los comercios”, se quejó.



Sobre la actividad del Senado, dijo: “Cada uno de los senadores está trabajando en sus ciudades. El Senado va a sesionar de acuerdo con lo que necesite en este momento el Gobernador. Si se necesita alguna ley de urgencia, ahí va a estar el Senado en consonancia con lo que necesite el Ejecutivo. Está hablado con el Gobernador y él está de acuerdo con está metodología”.