Otorgarán montos extraordinarios de $4.000 y $6.000 en tarjeta alimentaria

Como un refuerzo extra para afrontar un contexto de pandemia y aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya se extiende en el país por más de 35 días, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó ayer que se acreditará un monto extraordinario para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar. Dependiendo del caso será de $4.000 y de $6.000, según se informó.

El propio ministro Daniel Arroyo anunció el pago extra para titulares de la tarjeta y que el mismo se acreditará el próximo miércoles 29 de abril. En Corrientes, el Ministerio de Desarrollo Social Provincial, a cargo de Adán Gaya, informaron también que en el caso de los beneficiarios que no cuentan con la tarjeta, la acreditación extraordinaria se hará a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el calendario de Anses del mes de mayo.

Desde la cartera nacional especificaron que aquellas familias con un/a hija/o percibirán el plus de $4.000; y quienes tengan uno o más hijos, recibirán un refuerzo extraordinario de $6.000. Se estima que unos 50.000 beneficiarios locales recibirán el refuerzo extraordinario para comprar todo tipo de alimentos.

La tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Se trata de una tarjeta similar a una de débito, pero que no permite hacer extracciones ni comprar productos que no sean alimentos o bebidas sin alcohol.

“Nuestra tarea es fortalecer el derecho de las familias a una alimentación sana y sostener los ingresos en una situación social crítica”, explicó el ministro Arroyo.

Por su parte el titular de Centro de Referencia Corrientes Gerardo Bassi, dijo que “estamos atravesando una crisis inédita y por esos es necesario redoblar la asistencia a miles de correntinos y correntinas, que reciben esta asistencia del Gobierno del presidente Alberto Fernández”.

La asistencia alimentaria, como programa integral y general, tiene cinco líneas:

l Tarjeta Alimentar: 1.500.000 plásticos, que significan unos 7.600 millones de pesos mensuales. A partir de la pandemia se pasó de pago mensual a semanal.

l Compra de alimentos secos, que reciben organizaciones sociales, religiosas y ONG (tienen comedores y merenderos o distribuyen como módulos alimentarios)

l Convenios con 3.000 comedores (ex Pnud): se transfieren fondos en forma directa y compran en forma descentralizada. Se les aumentó un 50 por ciento los fondos y se llegó a unos 900 millones de pesos.

l Transferencias para provincias y municipios: 500 millones de pesos para compras de alimentos y artículos de limpieza (también en el marco de la pandemia)

l Comedores escolares: se incrementó el presupuesto entre el 100 y 150% con respecto a 2019. Se llegó a 2.600 millones.

