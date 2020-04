El personal de un geriátrico se mudó a la residencia para extremar los cuidados

El geriátrico “Nuevo Horizonte” que funciona en pleno centro activó una novedosa iniciativa en medio de la pandemia del covid-19. Sucede que, además de los adultos mayores que residen en el hogar, once trabajadores se mudaron a las instalaciones para evitar lo máximo posible el contacto con el afuera y extremar la prevención.

El encargado general de la residencia, Gerardo Ledesma, comentó a El Litoral: “Gracias a Dios estamos todo bien, pero para que esto continúe así los trabajadores resolvimos venir a vivir al geriátrico para no tener que realizar los recorridos diarios y tampoco tener acceso a los problemas que puede traer la calle. La decisión la tomamos porque en estas últimas semanas nos fuimos puliendo de los consejos y las sugerencias de las autoridades sanitarias. Salud Pública y Pami, nos recomendó el menor ingreso de gente, pero si queremos ofrecer un buen servicio necesitamos que al menos diez personas puedan estar al cuidado”.

Se trató de una difícil decisión para los trabajadores del área, pero Ledesma destacó que “hoy los adultos mayores nos necesitan y esto es lo mínimo que podemos hacer”.

Además, lo sucedido durante esta semana en tres geriátricos de Buenos Aires, donde detectaron casos tanto en residentes como en empleados, aceleró los procesos para que el personal de la residencia de adultos mayores diseñe esta nueva modalidad de trabajo.

De hecho, desde que comenzó la pandemia del covid-19 se anunció que el virus es potencialmente más peligroso para personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó que más del 50% de las 110 mil muertes registradas en Europa eran personas que vivían en geriátricos.

De todos modos, hasta el momento en la provincia no se detectó ningún caso relacionado a residencias de adultos mayores, aunque las recomendaciones están fundamentalmente direccionadas a esta población y a las familias que conviven con personas de la tercera edad.

“Estamos todos atentos en la prevención, el tema está en cuidarnos de la mejor manera y ahora que estamos todos en un mismo horario estamos más atentos. También a los mismos residentes les dimos capacitaciones sobre la enfermedad, con las recomendaciones de higiene de manos, para que ellos también puedan estar al tanto y entiendan por qué sus familiares no vienen”, explicó el encargado del geriátrico Nuevo Horizonte.

La primera medida preventiva que implementaron todos los hogares de adultos mayores en el mes de marzo fue aplicar un estricto protocolo por el cual sólo dejaban ingresar a personal de salud o mantenimiento, y momentáneamente suspendieron todas las visitas como así también las actividades de los clubes de abuelos de la provincia.

Como contraparte, reforzaron nuevas vías de comunicación como ser el teléfono fijo o celular, desde donde realizan videollamadas, e incluso algunos se comunican por redes sociales como WhatsApp o Facebook. Además, en medio del aislamiento con los familiares coordinan los festejos virtuales de los cumpleaños, para mantener el contacto.

Del mismo modo, en el Hogar de Ancianos “Juana Costa de Chapo”, continúa funcionando un protocolo elaborado por Desarrollo Social, en el que prohíben la entrada de familiares, amigos y cualquier otro grupo. De este modo, también apuntan a resguardar la seguridad de cada uno de los adultos mayores que se encuentran en dichos espacios.

“Vemos los informes de lo que ocurrió en Buenos Aires, y nos alerta pero queremos decir a la población que así no se manejan todos los geriátricos de la provincia. Somos muchos los que estamos preocupados y nos ocupamos para garantizar la salud de los residentes”, sintetizó Gerardo Ledesma.

