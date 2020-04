Piden paritaria particular por situación de los docentes universitarios

De manera conjunta, Codiunne y Adiunne, presentaron un petitorio dirigido a la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste para que se convoque a los paritarios particulares y se discutan las problemáticas de los docentes en esta emergencia sanitaria.

Señalaron que se trata de una “situación de crisis que requiere que se resuelvan los problemas y se resguarden los derechos”.

Por eso, consideran necesario generar un ámbito de discusión con un amplio temario que incluye: interinos, contratados y ad honorem; áreas administrativas; Issunne; la situación del Jardín Maternal y la de las licencias; la conformación de una comisión de higiene y seguridad, y la de un comité de emergencia.

El planteo se formalizó el pasado martes 21, mediante una nota firmada por Adiunne y Codiunne presentaron a la rectora, y por su intermedio al Consejo Superior, pidiendo que se habiliten los canales de diálogo institucional (paritaria local) por los medios digitales hoy disponibles.

En el petitorio remitido la semana pasada, detallan punto por punto lo que consideran necesario tratar en la eventual paritaria particular.

En la misiva se precisa el propósito de “explicitar los problemas que enfrenta hoy el sector docente universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, a más de un mes de decretado el aislamiento obligatorio y preventivo, a razón de la pandemia que flagela al mundo entero. Sin dejar de tener en cuenta que esta situación también supone un reto para quienes se encuentran en la gestión de la Universidad, no podemos dejar de plantearlos, dado que precisamente es en una situación de crisis en donde los problemas deben ser resueltos y los derechos deben ser singularmente resguardados”.

Aseguran que resultará necesario comenzar a discutir los planes a futuro pensando en plazos distintos y nuevos desafíos, habilitando nuevamente los canales institucionales de diálogo como la Comisión Negociadora de Nivel Particular (Paritaria local -art. 70 del CCT-).