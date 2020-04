Subsidio para vendedores ambulantes, clubes deportivos y créditos para gimnasios

Además, el Gobernador anunció una línea crediticia para los gimnasios, a una tasa baja y con meses de gracias.



“Para todos los trabajadores que están en la calle, los vendedores ambulantes que hoy no pueden deambular, que no pueden vender, que no tienen un local y que tienen situaciones económicas muy urgentes”, señaló el gobernador Gustavo Valdés en conferencia de prensa, para luego anunciar que a estos trabajadores se les otorgará un subsidio, por única vez, de 10 mil pesos.



Explicó que este subsidio es por única vez y que se estará abonando a través de la Municipalidad de Corrientes.



El mandatario provincial anunció, además, un subsidio de 40 mil pesos para los clubes deportivos de toda la provincia, el total de clubes que recibirán este subsidio es de 160. Se estará abonando a través de la Secretaría de Deportes de la Provincia (calle Rivadavia, entre Chaco y Don Bosco de la capital correntina).



“Vamos a poner a disposición de los gimnasios una línea de créditos entre 100 mil y 500 mil pesos a través del Banco de Corrientes”, anunció también, Valdés. La tasa de interés será del 24%, pero aclaró que “el gobierno de la Provincia va a estar subsidiando 7 puntos, y van a tener una ayuda con plazo de gracia de tres meses, es decir, van a estar con una tasa del 17% que hoy no existe en el mercado, pero que les va a permitir cumplir con sus obligaciones”, y señaló que “será una primera ayuda en línea deportiva”.