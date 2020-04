Analizan la vuelta a clases por provincia y en Corrientes mantendrán el calendario

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que se estudia la posibilidad de que el regreso a las clases sea escalonado por provincias, dependiendo de los riesgos de contagio de cada una. En tanto, en Corrientes se continuará trabajando con la enseñanza a domicilio y se mantendrá lo estipulado por el calendario escolar.

El ministro Trotta insistió ayer en que aún no hay certezas respecto a una posible fecha del regreso de las actividades áulicas, ya que esto depende de las recomendaciones que brinden desde el Ministerio de Salud nacional. Sin embargo, reiteró que se están estudiando muchas posibilidades de trabajo a la hora de la vuelta, y no descartó que pueda realizarse de manera escalonada por provincias, dependiendo de los riesgos de contagio.

“Una alternativa es retomar las clases en ciertas provincias con menos riesgos de contacto, pero no a corto plazo”, dijo el funcionario, en diálogo con Radio Dos, e indicó que incluso “podríamos empezar reiniciando la concurrencia en establecimientos rurales”. De igual forma, aclaró que se trata de una alternativa que no se dará “a corto plazo”. “La idea sería empezar las clases presenciales antes de fin de año. Eso está claro, pero por ahora debemos seguir utilizando y fortaleciendo las vías alternativas”, añadió.

Consultada al respecto, la directora de Planeamiento e Investigación Educativa de la Provincia, Julia Olivera Pérez, comentó a El Litoral que más allá de las propuestas que se manejen a nivel nacional, en Corrientes se continuará trabajando con la enseñanza a distancia, y se buscará respetar el actual calendario académico. “Hasta ahora no está previsto ningún cambio, y se van a mantener las vacaciones de julio”, indicó.

En este sentido, la funcionaria aclaró que si bien la Provincia participa semanalmente de reuniones virtuales con representantes de Nación, “sostenemos una mirada focalizada” de lo que sucede en esta jurisdicción. “Las clases podrían volver en agosto o septiembre, como no, pero de igual forma seguimos buscando información de cómo estamos trabajando con la virtualidad, para tomar decisiones en el futuro”, finalizó. (GMC)