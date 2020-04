Comenzará este lunes el pago del subsidio a remiseros, taxistas y transportistas escolares

Luego de más de diez días del anuncio del pago de un subsidio a los remiseros, taxistas y transportistas escolares, afectados por el aislamientos social establecido por la ameneza del coronavirus, finalmente el Gobierno provincial y la Comuna informaron ayer que el beneficio será abonado desde el lunes y el cronograma de apercibimiento estará dividido en tres días para evitar aglomeraciones. A la vez, desde el sector de los trabajadores abogan por los padrones oficiales de los benefiarios, que en total son 1.635: 1.388 remiseros, 185 taxistas y 62 choferes de colectivitos escolares, cifras que implican que muchos no percibirán la suma de dinero.

De acuerdo con la información oficial, el pago del subsidio de 7.500 pesos para los conductores de remises y taxis, y de 15.000 pesos para los de colectivitos escolares se realizará desde el lunes 6. Ese día cobrarán aquellos cuyos documentos finalicen en 0, 1 y 2; el martes 7, los que tengan DNI terminados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 8, los beneficiarios con DNI concluidos en 7, 8 y 9.

El pago del beneficio se realizará en las oficinas de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), ubicadas en avenida La Paz 2440, de 8 a 16. Y los interesados en saber si están en la nómina podrán consultar por Whatsapp al 379-4650360.

Cotejo de datos

Tras la confirmación del pago del subsidio, que ya había sido anticipado por El Litoral en su edición del 2 de abril, este matutino consultó a Juan Castillo referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, quien dijo que “por las redes sociales nos enteramos. No obstante, estamos aguardando los padrones que nos prometieron hace unos días”.

“Ahora estamos realizando un relevamiento por el cual les solicitamos a las empresas que nos aporten los datos de los muchachos para poder luego cotejarlos con el padrón oficial”.

Mientras que en relación a la cantidad de beneficiarios (que, de acuerdo a lo informado por el intendente Eduardo Tassano, son 1.388), dijo que “definitivamente más de 1.000 trabajadores quedaron afuera y queremos saber quiénes son. Hay muchos casos particulares que se deben contemplar más alla de tener la habilitación al día, que estimamos es el criterio que se adoptó, porque eso tampoco nos informaron”.

En cuanto a posibles reclamos, Castillo dijo que “cuando se anunció el beneficio, nosotros ofrecimos los padrones que teníamos y no nos respondieron. Ahora hablan de 1.388, cuando en la ciudad circulan unos 3.000 coches, por lo que muchos quedaron afuera. Pero tampoco sabemos quiénes son los que están excluidos, por eso estamos hablando con los muchachos y esperaremos tener datos oficiales”. “Vamos a esperar mayores certezas y avanzaremos en consecuencia, a pesar de que cuando consultamos al Intendente sobre una posible planilla suplementaria nos informó que ellos pasaron listado a Provincia y de acuerdo con esa lista se transfirió el dinero, por lo que no habría posibilidad de ampliar la cantidad de beneficiarios”.

En este marco, Nicómedes Espinosa, el titular de la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC), también dialogó con El Litoral y dijo que “nos enteramos por los medios sobre las novedades. Luego, desde la Comuna nos llamaron y nos habilitaron un número de teléfono para que nos comuniquemos por Whatsapp para saber si estamos en la lista de beneficiarios, ya que son sólo 185 los incluidos oficialmente, y hasta el momento ningún taxista recibió respuesta alguna”.

Desde el sector también aguardan la lista de beneficarios para despejar las dudas que hay sobre los beneficiarios.

Diferente, pero con la misma necesidad económica, es la realidad de los transportistas escolares quienes también recibirán un subsidio y en relación a los beneficiarios, el referente del sector del transporte escolar, Pedro Abas, comentó a este medio que “desde la Comuna se comunicaron con dos o tres de nuestro sector y nos informaron la situación. Luego, nos mandaron las fechas de pagos, pero no tenemos un padrón oficial sobre los beneficiarios. Nosotros teníamos entendido que los habilitados éramos 63, pero si ese es el criterio que se adoptó para el pago, no entendemos porqué son 62”.

“Los comunicados son muy generales. Otra duda que tenemos es que no sabemos si todos los pagos son por ventanilla o también se harán por cuenta bancaria. Hay mucha confusión”, cerró Abas. (MNR)