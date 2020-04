Cómo cuidar la piel durante la cuarentena

“A pesar de que en cuarentena no te maquilles ni salgas a la calle, de todas formas, hay que continuar con la rutina de higiene domiciliaria porque la piel, para defenderse de la polución ambiental, se engrosa. Entonces, pierde vitalidad, suavidad, se tapan los poros y aparecen los comedones (los famosos puntos negros)”, aclara la doctora Johanna Gleiser , médica dermatóloga.

Para comprobar esto, solo basta con tomar un algodón, humedecerlo con agua micelar, alcohol o algún tónico y pasarlo por el rostro. Comprobaremos que sale gris oscuro, porque, aunque no salgamos de casa la piel se ensucia.

En caso de salir a la calle

Si vas a salir a la calle para ir al supermercado o a la farmacia, Irene Bermejo, médica dermatóloga clínica y estética, sugiere hacerlo con las manos y la cara sin crema “porque el virus tiene una membrana de grasa que puede pegarse a la superficie de la piel con crema”. Como la salida es corta, cuando llegamos a casa hay que lavarse el rostro y manos con agua y jabón y, en ese momento, aplicarse la crema o los productos de la rutina de skincare.

¿Seguimos aplicando protección solar?

Si estás dentro de casa y por la mañana te colocaste una crema que contiene protección solar, con eso alcanzaría, de acuerdo con Gleiser. Sin embargo, la dermatóloga hace énfasis en que sí es necesario seguir usando protector solar al salir al patio o al balcón y reaplicarlo cada dos horas. Además, evitar exponerse al sol de 11 a 16 horas.

Rutina nocturna para el cuidado de la piel

La doctora Johanna Gleiser explica que, aun en cuarentena y sin salir de casa, la rutina de higiene de la piel es obligatoria para la noche porque, como mencionamos, la piel se ensucia a lo largo del día.

Para hacer antes de acostarse:

1. Primero limpiar la piel con un algodón embebido en agua micelar (producto ideal para pieles sensibles o con rosácea). No hacer mucha fricción al pasarlo sobre la piel. Otra alternativa es usar geles de limpieza. En este caso, hay que humedecer la piel, aplicar un poco de gel y realizar movimientos circulares. Por último, quitar el producto con agua tibia. Las cremas de limpieza se pueden usar como los geles o, también Gleiser sugiere aplicarlas con cepillos o esponjitas de silicona.

2. Luego, aplicar tónico.

l Para pieles sensibles es mejor optar por un tónico con aloe vera.

l Si la piel está deshidratada se puede usar un suero con ácido hialurónico, colágeno o vitamina C.

l Para pieles seborreicas, tónicos astringentes.

3. Ahora es el turno de la hidratación.

l Para pieles con manchas, la experta recomienda una crema despigmentante.

l Para pieles secas, cremas nutritivas e hidratantes.

l Para pieles con envejecimiento, ácidos retinoicos y vitamina C.

4. Por último, aplicar contorno de ojos de manera suave por toda esta área.

¿Qué pasa si se terminó algún producto?

Se desalientan los tratamientos caseros, como esa mascarilla de palta y azúcar que viste en Instagram. En estos casos, la recomendación apunta a la humectación básica disponible en cualquier farmacia, ya que se usará por un período corto.

Ahora bien, si la crema que se consiguió en la farmacia no alcanza porque tenés la piel muy seca, por ejemplo, pero es lo que había disponible, aquí va un tip muy útil: “ponerle un poquito de vaselina sólida a la crema y esparcirla sobre la piel para mantenerla lubricada por más tiempo, siempre que estemos dentro de casa”, especifica la médica dermatóloga. Otro “atajo de belleza” para tiempos de cuarentena es colocar sobre la crema una pizca de polvo de vitamina C (las pastillas que se disuelven en agua y se beben) y aplicar la mezcla sobre la piel.

Por último, Bermejo deja una advertencia para el cuidado de la piel en tiempos de coronavirus. “Para ponerse crema hay que tocarse la cara, hábito que no se recomienda dada la posibilidad de autocontagio del virus. Entonces, al ponerse crema hacerlo con el rostro y manos bien limpias”.