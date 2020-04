Corrientes recibió 31% más de recursos, pero se proyecta por debajo de la inflación

En términos interanuales Corrientes recibió cerca de un 31 por ciento más de transferencias automáticas de Nación. Sin embargo, este crecimiento podría ser menor en relación con la inflación anual. La tendencia a la baja se observó, además, en febrero cuando se giraron unos 600 millones menos de pesos a la provincia.

Los efectos de la merma de la recaudación en marzo por el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, también comienzan a notarse en una reducción de las transferencias automáticas de distribución de los impuestos federales a las provincias. En dicho mes, Corrientes recibió más de 4.718 millones de pesos, lo cual representa un incremento interanual de 31 por ciento en relación con igual mes pero de 2019. Entonces, se habían enviado más de 3.586 millones de pesos, de acuerdo con los números oficiales que publicó la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Si bien en términos interanuales se observó un incremento, los números no dejan de generar preocupación entre las autoridades locales ya que en términos reales se proyecta que este aumento podría estar por debajo de la inflación. En febrero, que fue el último informe que publicó el Indec (en los próximos días se espera la difusión de los números de marzo), el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 2 puntos a nivel nacional y de 2,2 por ciento en la canasta básica del NEA.

En su relación interanual, no obstante, el alza fue de 50,3 por ciento a nivel nacional y de 53,6 por ciento en el Nordeste. Por lo cual, es posible proyectar que en el tercer mes del año el porcentaje de crecimiento de las transferencias de las remesas federales no alcanzaría a cubrir la inflación.

Esta desaceleración del crecimiento interanual se observó, principalmente, en la distribución del IVA, transferencias a Corrientes que en marzo de este año sólo aumentó aproximadamente un 28 por ciento. Esto, si se relaciona con igual mes pero del año pasado y, en comparación con febrero de 2020, el impuesto al consumo registró una baja de 3 por ciento.

No podría considerarse a la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio como única causa de esta baja en la recaudación, sino más bien, como una suerte de catalizador de un escenario recesivo, ya que la tendencia a la merma se contemplaba en el primer trimestre del año, dado que la macroeconomía argentina no gozaba de buena salud. Días atrás, desde las cámaras empresariales consultadas por El Litoral habían manifestado que a la emergencia sanitaria se sumaba la necesidad de salir de una crisis económica de años anteriores. También daban cuenta de una baja en las ventas. Algunas entidades como la Federación Económica de Corrientes (FEC) difundieron un documento en el cual se expresaba que, de no mediar medidas en este contexto, muchas pymes locales quebrarían.

Entre febrero y marzo de este año, la provincia perdió unos 600 millones de pesos en materia de transferencias de recursos nacionales, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. En el segundo mes del año se remitieron más de 5.345 millones de pesos.

Por otra parte, en abril, Corrientes recibió más de 385 millones de pesos. Se proyecta que los envíos podrían ser menores, en relación con la extensión de la cuarentena por la pandemia de covid-19. Mientras tanto, los gobiernos provinciales informaron, entre ellos, el gobernador Gustavo Valdés, que solicitaron mecanismos de compensación a las provincias. Lo hicieron en el marco del gabinete federal. A Corrientes, en tanto, el Gobierno nacional giró más de 66 millones de pesos en el marco de la emergencia sanitaria, lo cual representa un 5 por ciento del total de inversión a las provincias. Se asignan en el marco de los programas Sumar y Proteger.

No obstante, el Consejo Federal de Inversión ya puso un número a las posibles pérdidas de coparticipación. Estas se proyectan en una caída del 20 por ciento aproximado de los envíos. En Corrientes, se calcula, rondará los 1.300 millones de pesos en términos reales en lo que va del primer trimestre de 2020.

Días atrás, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calculó que a la jurisdicción se requerirá transferir más de 3.800 millones de pesos en anticipo de coparticipación para sostener al sector privado, de los cuales, unos 800 millones se debería girar a los municipios. Sin embargo, los montos deberían devolverse en octubre, de acuerdo con la propuesta de la entidad.

El instituto, además, propuso un conjunto de medidas para movilizar fondos por unos 435 mil millones de pesos, equivalente a 1,34 por ciento del PBI. Como apoyo a los monotributistas, por ejemplo, se propone la eliminación del pago del 5° anticipo de impuesto a las ganancias; plan de pagos más largo para el pago del saldo de la declaración jurada de ganancias de 2019 que vence en junio de 2020; para las pymes, la eliminación del pago del anticipo de impuesto a las ganancias con vencimiento en abril, como así, la adecuación de los anticipos de ganancias del ejercicio fiscal siguiente que implica reducción automática del 30 por ciento sobre el valor que se calcule para los anticipos; entre otras medidas de liquidez para los privados.

