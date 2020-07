El Federal A tiene a su primer infectado por coronavirus

El futbolista de San Martín de Formosa, Juan Pablo Antúnes, dio positivo el sábado de covid-19, por lo que se encuentra aislado en la vivienda familiar ubicada en la localidad de Monte Grande en el conurbano bonaerense. Es el primer jugador del Federal A con coronavirus, y de acuerdo con lo informado por medios formoseños, pese a presentar síntomas, se encuentra en buenas condiciones de salud.

El defensor goleador del equipo franjeado, de 25 años, presenta pérdida del olfato y del gusto. Sólo tuvo fiebre el primer día y se encuentra en buen estado en general, detalló el sitio Interior Futbolero.

El exzaguero de Juventud Antoniana de Salta se encontraba haciendo la cuarentena en su ciudad natal y se estaba recuperando de una operación de ligamentos cruzados, ya que se había lesionado a fines de septiembre cuando el equipo formoseño enfrentó a Sarmiento de Resistencia.

Aniversario de For Ever

El club Chaco For Ever cumplió ayer 107 años de vida. En un contexto particular a partir de la pandemia por coronavirus y el aislamiento obligatorio en dicha provincia, los festejos fueron de manera virtual.

Clubes de todo el país, la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y distintos deportistas de la institución dejaron su saludo en las redes sociales de la institución de la capital chaqueña.

La sorpresa estuvo dada por la participación de Gabriel Omar Batistuta, con una remera del equipo chaqueño en la mano, sumándose a los festejos y un mensaje de feliz cumpleaños para los simpatizantes del Negro. El saludo del goleador de la selección argentina se conoció el sábado 25.