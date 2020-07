El “Taya” Gallizzi deberá decidir entre Regatas y Comunicaciones

El pivote Tayavek Gallizzi continuará jugando en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y en un equipo de la provincia. Sin embargo, el santafesino tendrá que decidirse entre seguir en Regatas Corrientes o trasladarse a 265 kilómetros de la Capital para hacerlo en Comunicaciones de Mercedes.

En charla con el sitio especializado Básquet Plus, “Taya” admitió ayer que recibió “una muy buena oferta” del club mercedeño que está analizando y que espera una propuesta mejor del conjunto capitalino, adelantando inclusive que está “dispuesto a resignar algo desde lo económico para continuar en el club”.

“Comunicaciones me hizo una muy buena oferta y la estamos analizando. Estoy esperando a ver si Regatas puede hacerme una mejor y estoy dispuesto a resignar algo desde lo económico para continuar en el club, pero eso va a depender también de las posibilidades que tenga la institución”, contó Gallizzi.

El subcampeón mundial con Argentina en China 2019 fundamentó su intención de seguir en el club del parque Mitre. “Me encanta Regatas: conozco al cuerpo técnico, la idea del entrenador, me gusta cómo se manejan. Los dirigentes fueron muy buenos, la gente es muy buena y la ciudad es hermosa. Tengo muchas intenciones de quedarme y quiero hacerlo, pero necesitaría que su oferta mejore un poco porque otros equipos me están ofreciendo bastante más. Depende exclusivamente de que Regatas se acerque un poco al número que pretendo”.

Con la LNB Argentina cancelada por la pandemia del coronavirus, algunos basquetbolistas nacionales optaron por irse a jugar a otras ligas extranjeras, como México, Uruguay o Brasil, para no perder el ritmo de juego y lograr un ingreso económico interesante. No fue el caso de Gallizi, quien por ahora sigue realizando la “cuarentena” en el país.

“Había una oportunidad muy clara para ir a jugar el Metro de Uruguay, pero el equipo terminó decidiéndose por un extranjero que ya había jugado el torneo en años anteriores y eso quedó en la nada. Estuvimos hablando con mi representante para poder competir en la liga uruguaya, pero por ahora nada”, reconoció.

Sobre Brasil, manifestó que “es una competencia que cuenta con muchos deportistas altos, así que no habría posibilidades de ir siendo pivote”, y agregó que “no salió nada de México, pero no sé si iría con todo lo que está pasando. Prefiero quedarme acá con mi familia, priorizar la salud y no lo económico”.

Al ser consultado por su punto de vista acerca de la próxima temporada de la LNB que -muchos dicen- será de transición, a raíz de la crisis económica provocada en los clubes por el coronavirus, “Taya” indicó: “Al no haber extranjeros va a ser una liga rara porque muchas veces son determinantes en los equipos”. Y casi como imaginando que se quedará en el parque Mitre, manifestó que “ojalá Regatas pueda llegar un poco más lejos, es un club que siempre se armó de buenos nacionales. Hay que ver cómo se va a ir desarrollando la liga, pero creo que va a ser una competencia muy pareja”.

Estos meses sin competencia, Gallizzi los pasó no muy alejado de la capital correntina. “La cuarentena la vengo llevando bastante bien. Estoy en Villa Angela, Chaco, y acá no hay casos todavía, por lo tanto se puede salir. Tengo mi casa y me mantengo bastante ocupado porque me di cuenta de que había que hacer muchas cosas y este tiempo me sirvió para poder llevarlas a cabo”.

“En cuanto a lo físico y basquetbolístico, me mantuve haciendo algunas cosas mientras había esperanzas de que la liga continuara. Pero cuando se suspendió definitivamente, me metí de lleno a hacer estas cosas que venía posponiendo”, admitió.

El basquetbolista confió que “desde el parate que no voy a una cancha a tirar a un aro, pero tengo varios elementos básicos para hacer algunos ejercicios y eso me ha ayudado a mantenerme físicamente. Mentalmente me mantengo bastante distraído, tengo la cabeza ocupada. Eso me permite no volverme loco”.

Sobre la postergación obligada por el covid-19 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde era número puesto para integrar el plantel de la selección argentina, Gallizzi señaló que “fue tristemente necesario”.

“Esta situación nos ha afectado a todos. Así como tuvieron que suspender cada uno de los torneos del mundo, también era necesario que se suspendieran los Juegos Olímpicos. Es muy triste por todos los deportistas que se esforzaron para llegar a este año, pero es por cuestiones de fuerza mayor y hay que aceptarlo porque lo más importante es la salud. Estoy de acuerdo con la suspensión, pero no significa que eso me ponga feliz”, añadió.

Para los juegos del año venidero, que aún están en duda por la pandemia, el santafesino tendrá que luchar con otros colegas para ganarse un lugar en el equipo, entre los que se encuentran Kevin Hernández (se sumaría en las próximas horas a San Lorenzo) y Roberto Acuña, entre otros.

“Veo a la temporada como un desafío y depende de mí lo de poder tener o no esa chance para ir a los juegos. Yo soy muy consciente de que tengo que pulir las cosas que no hago tan bien y de que debo sumarle cosas nuevas a mi juego, que es lo que traté de hacer el último año en Regatas”, se despidió Gallizzi, que seguirá jugando en la provincia, ya sea en Corrientes o bien en Mercedes. El tiempo dirá.