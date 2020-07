Si entrás no salís más por 14 días: así atraviesan el encierro los vecinos aislados

Un edificio céntrico de Corrientes quedó aislado este miércoles ante un posible caso positivo de coronavirus y los residentes se encuentran a la espera de los test para conocer si hubo contagios.

"Hicimos un grupo (de WhatsApp) entre los vecinos y hay una médica que nos está asesorando", dijo en diálogo con ellitoral.com.ar Dante, uno de los jóvenes que reside en el inmueble de tres pisos ubicado en calle Roca al 900 del barrio Libertad.

Alrededor de las 13 "llegué de trabajar y me encuentro con esto, veo todo vallado y me dijo un policía que 'hay un chico que dio positivo, así que si entrás no salís más por 14 días", relató.

Ante la advertencia, "fui a hacer una compra grande en Tatú Supermercados", añadió.

"Esta tarde nos van a hacer hisopados a todos", señaló Dante y abonó la versión de que el presunto caso corresponde a una persona con nexo al Chaco.

