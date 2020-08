Paymovil, la billetera virtual que ayuda a todos los comercios de Argentina

Paymovil, la app de finanzas más revolucionaría de los ultimos meses, tiene entre sus principales objetivos favorecer y ayudar en la inclusión financiera tanto de las personas como de todos los comercios que actualmente sufren la necesidad de pagar costos elevados en comisiones para poder cobrar con tarjeta de débito, crédito y Qr.

"Nuestra misión y visión es poder ayudar a todos los comercios a recibir pagos de manera digital, sin afectar sus ventas por los altos montos que se les cobran para poder aceptar medios de pagos digitales" informa el Ing. Fabio Dellarosa, Director de tecnología en Paymovil.

A su vez, Fabio asegura que "la revolución fintech no es una moda, es una revolución real que llego para democratizar el mercado de las finanzas dando oportunidades que antes no contabamos, por no brindar la apertura del mercado por parte de los grandes jugadores, como ser bancos, emisores, adquirientes y procesadores de pagos entre otros". Hoy esta revolución es real en todo el mundo, y es una gran posibilidad en un monton de aspectos por muchos motivos, "partiendo desde todas las nuevas oportunidades para el manejo de efectivo vital ante la situación que vivimos hoy en día, la educación e inclusión financiera, hasta una gran posibilidad de reducir el indice de pobreza (la cual es imposible reducir sin educación financiera) y por las diferentes vertientes que se alinean en este sentido".

Es importante destacar que en un país como el nuestro, donde el uso de efectivo supera ampliamente (por encima del 70%) al uso de dinero digital, no va a ser simple, pero va a llegar principalmente de la mano de los más jovenes que se orientan rapidamente hacia el uso de la tecnología.

Hay otros desafíos a vencer que acompañan el crecimiento general en materia de democratización del dinero y sus posibilidades de uso: "el crecimiento de las finanzas digitales es fuertemente llevado a cabo por las empresas de la industria fintech. Este crecimiento sería mucho más pronunciado si tuviésemos un acompañamiento mucho más fuerte desde las entidades regulatorias, como el BCRA, por ejemplo hace ya varios años se busca la interoperabilidad Qr, para que todos los comercios puedan aceptar pagos por Qr y no manejar efectivo en papel, sino poder manejarlo desde el celular".

Paymovil cuenta con más de 10000 comercios adheridos, y sigue sumando comercios día a día que entienden la necesidad de actualizarse en materia digital, principalmente para no perder montos elevados de dinero en comisiones, pero también que ven la necesidad de actualizarse ya sea con cobros con Qr o la posibilidad de mover el dinero para pago a proveedores o para pagos propios en servicios o facturas,todo desde Paymovil. "Nuestra billetera busca suplir todas las necesidades en una única aplicación."

Por ultimo, Dellarosa pone énfasis en la necesidad de brindar alternativas a las soluciones que se dan, siendo este el motor de cambio, que obliga a los grandes jugadores a tener que rever sus politicas, "Este es un juego en el que todos deberíamos tirar para el mismo lado, ya que la visión debería estar puesta en dar posibilidades para el manejo del dinero, y muchas entidades solo piensan en ganar dinero; dejan de lado lo más importante, que es entender las necesidades de las personas en materia económica".