Darán asistencia económica a agencias de viaje y otras Pymes turísticas

El Gobierno provincial lanzó ayer una convocatoria a pequeñas empresas turísticas que quieran anotarse para recibir un subsidio económico, en el marco del plan para asistir al sector durante la pandemia. Se trata del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (Fact), una propuesta que se había comunicado durante el anuncio de la apertura del turismo interno, y que ahora comenzará a activarse.

Según informaron desde el Ejecutivo, el Fact será “financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, y “busca preservar a las empresas y proteger los empleos del sector turístico para poder llegar al momento de normalización del turismo”. Además, ofrecerá capacitaciones para las y los trabajadores del rubro, destacando “la preparación de las empresas para un mundo pospandemia”.

El beneficio estará dirigido a Pymes “de los segmentos de agencias de viajes y turismo, alojamientos u hospedajes turísticos, establecimientos gastronómicos y servicios de recreación turística”, según consignaron, las cuales deberán constatar “una situación crítica en sus ingresos totales de los meses de abril/mayo/junio del 2020 comparados con los mismos meses del año anterior”.

De esa manera, especificaron que el Fact entregará a las firmas seleccionadas, “como máximo, el proporcional del equivalente a un sueldo mínimo, vital y móvil por empleado por mes, durante seis meses”; en cuatro pagos. Además, aclararon que se lo podrá usar sólo para abonar salarios del personal (“al menos el 50% de los fondos deberá estar destinado al pago de salarios de los trabajadores y trabajadoras de la empresa”; gastos operativos (“pago de gastos como alquileres”); servicios de electricidad, agua, gas e internet; servicios de consultoría (“para negociar financiamiento o adaptar los servicios ante la nueva situación”); y material promocional (“desarrollo o actualización de material web, redes sociales, traducciones”).

“Como contraprestación, las empresas deberán mantener su nómina de empleados y empleadas al menos durante los seis meses que dure el beneficio y cumplir con dos dimensiones: capacitaciones virtuales para, como mínimo, el 70% del personal y adaptaciones de seguridad e higiene siguiendo los protocolos necesarios en el contexto del covid-19”, agregaron.

Espera

Consultada al respecto, la representante de la Asociación Correntina de Agencias de Viajes y Turismo, María del Carmen Chico, comentó a El Litoral que desde el sector se encuentran expectantes ante la medida. De igual manera, esperan tener la semana que viene una reunión con el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, de manera de poder dialogar sobre la complicada actualidad del rubro.

“Con respecto al turismo interno, los cambios no son mayores, porque no hay colectivos para ir a los Esteros del Iberá, por ejemplo. Está bueno que la gente pueda salir en la provincia, pero no van a recurrir a las agencias de viaje, nuestra situación no cambia mucho”, manifestó Chico.

Vale recordar que integrantes del sector realizaron una movilización en costanera Sur a mediados de julio.

