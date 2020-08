La cúpula de Juntos por el Cambio cruzó al Presidente

Las autoridades de Juntos por el Cambio criticaron ayer al presidente Alberto Fernández por afirmar que “no existe cuarentena” contra el coronavirus, a pesar de que se extendió hasta el 30 de agosto el esquema de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo).

“¿Tenemos cuarentena o no tenemos cuarentena? No sé qué significa no tener cuarentena y estar cinco meses encerrados. Es una contradicción”, dijo a Clarín la titular del PRO, Patricia Bullrich.

También consultado por este medio, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, se mostró “sorprendido” por “la cantidad de cosas contradictorias” que expresa el primer mandatario.

“No se condicen con la realidad. La verdad es que no termino de entenderlo. Es decir, hay cuarentena pero no hay cuarentena. Entonces por qué no podemos ir a espectáculos públicos, a velar a los seres queridos, a la escuela, a las universidades, por qué no se puede jugar al fútbol, no practicar deportes colectivos, por qué el transporte público y el interurbano están restringidos, por qué no hay vuelos”, cuestionó el exgobernador de Mendoza.

En línea se pronunció el presidente de la Coalición Cívica (CC), el diputado Maximiliano Ferraro, quien también consideró que la afirmación del jefe de Estado es contradictoria. “Dicen así porque ya que saben que no hay mucho margen social”, evaluó.

Ambos se pronunciaron así tras el acto que encabezó el presidente Fernández para anunciar que el Aspo que se puso en marcha por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el pasado 20 de marzo se mantendría hasta el 30 de agosto y con las mismas condiciones en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

“Seguimos hablando de cuarentena sin que exista cuarentena. La realidad es que ahora está en nuestras manos cuidarnos. Ya no depende de una decisión política”, aseguró Fernández.

Sin embargo, los referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio no sólo cuestionaron sus palabras, sino que ratificaron sus críticas por la falta de un programa para garantizar la reactivación gradual de la economía.

“Herimos la economía, herimos la salud de los chicos y no hicimos cuarentena. La verdad, no lo entiendo porque no hicimos ni una ni la otra. Nos quedamos en un gris, a mitad de camino y estamos como estamos. Y ahora vamos a seguir igual, es decir, por octava vez, seguimos con lo mismo”, agregó Bullrich.

Ferraro agregó que el Gobierno nacional debería aplicar el “plan de puesta en marcha que diseñaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós. “Ese es nuestro modelo y creemos que es el camino”, remarcó el dirigente de la CC.

“Que un sector de la población no cumpla la cuarentena no significa que no estemos en cuarentena”, diferenció Cornejo y lamentó que en el Gobierno nacional “no quieren aceptar que una cuarentena tan cerrada, a diferencia de otros países, no ha dado resultados”.

(AG)