Aborto: un debate postergado por el coronavirus, pero con las mismas divisiones

Un nuevo proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo estaba listo para ser enviado al Congreso, confirmó semanas atrás Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del Ejecutivo nacional. Pero la pandemia y las divisiones postergan el debate prometido en campaña y ratificado en la apertura de la asamblea ordinaria por el presidente Alberto Fernández.

El debate, que redefiniría el sistema penal y de salud del país, se puso en pausa con la emergencia sanitaria del covid-19. El factor que define la postergación de la discusión en torno al aborto, ya no es sólo el sí o el no, sino la urgencia de que el sistema de salud contenga los contagios de coronavirus.

Sin embargo, la cuestión sigue siendo prioritaria para Anahí Lindstrom, abogada integrante del Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes, quien dijo a El Litoral: “Desde nuestra percepción no deja de ser un tema urgente, hay mujeres que se siguen muriendo por no tener acceso a un aborto seguro”.

“Es tan urgente como atender a las víctimas de la pandemia”, afirmó ratificando su postura.

Distinta es la postura de Estela Regidor, diputada nacional por la UCR, que sostiene su negativa sobre este proyecto de ley, al igual que dos años atrás. “En este contexto no nos parece oportuno traer esta discusión tan transversal. La salud pública está al límite, colapsada en muchas provincias y la situación con la pandemia está lejos de mantenerse controlada en Argentina”. dijo.

En tanto, Marlen Gauna, del Colectivo de Mujeres Peronistas, agrega otra cuestión al debate postergado al reconocer que, en el interior del Partido Justicialista, el aborto no tiene una voz unificada y está segmentada por lo generacional. “Si bien lo hablamos con las compañeras en términos de salud pública, dentro del espacio sostenemos que lo fundamental es garantizar que más mujeres participen de la política, reconociendo lo que nos une y lo que nos diferencia”, expresó.

Ante esta situación, la concejal Lorena Acevedo Caffa propuso: “Buscar acuerdos, entendemos que no se puede habilitar el debate tan fácilmente, pues la Cámara tiene otra composición. Los tiempos no son los mismos, pero esperamos sostener los acuerdos mínimos logrados en Diputados, cuando podamos retomar la discusión”.

No está confirmado si el Ejecutivo nacional remitirá este año el proyecto o recién el próximo. Los diferentes sectores oscilan en afirmar que el tema quedó diluido por la pandemia y en los meses que restan del 2020 no llegará al recinto, mientras que otros aguardan las expectativas por la promesa de campaña de Fernandéz. Al respecto, Regidor remarcó: “Muchos de mis colegas comprenden, más allá de su postura, que no es el momento de volver a abordarlo y que no se tratará este año”.

