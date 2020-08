El personal municipal deberá cursar y rendir exámenes para evitar nombramientos “a dedo”

Como consecuencia de la implementación del procedimiento del Sistema de Comprobación de Idoneidad que la Comuna dispuso a fin de mejorar los servicios que presta a los vecinos de la ciudad, fuentes cercanas a la Comuna aclararon que todos los empleados deben inscribirse para realizar cursos y luego deberán aprobar los exámenes.

Dado que desde mañana los agentes municipales de las áreas de Tránsito y Transporte deberán continuar registrándose en el programa IPA, fuentes comunales aclararon a El Litoral que “los trabajadores deben anotarse para unos cursos que se van a dictar para luego rendir los exámenes”.

En cuanto a la cantidad del personal afectado en esta primer etapa indicaron que “son 350 aproximadamente de Tránsito y el resto es de Transporte. Los trabajadores deben completar la documentación e inscribirse”.

“Esta evaluación siempre se hizo, pero la hacían los jefes, lo que implicaba acomodos en algunos casos. Pero ahora lo hará el Departamento de Recursos Humanos, por lo que entendemos que podría llegar a ser un poco más trasparente y justo”.

En referencia a los cursos y a las evaluaciones, también informaron a este matutino que todo el sector participará del Sistema de Comprobación de Idoneidad incluyendo los secretarios y el personal subalterno.

En tanto, vale recordar que la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) solicitó una audiencia en la Comuna, ya que consideran que esto es un mecanismo de eliminación y no de nivelación como se enuncia.

“Entendemos que con la resolución se quiere aplicar exámenes eliminatorios. Nosotros solicitamos que no se avance con esto y se implementen cursos de capacitación, porque esto daña al trabajador y a su economía”, indicó el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez.

Normativa

La resolución N° 2529, publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad N° 3266 con fecha 28 de agosto del 2019 establece en principio la creación del Programa Iniciación, Perfeccionamiento y Actualización (IPA) destinado a los agentes municipales, estableciendo en consecuencia el carácter obligatorio, del Sistema de Comprobación de Idoneidad, facultando a la Dirección General de Recursos Humanos a la instrumentación del programa.

En el anexo I establece que el programa IPA tiene por finalidad profesionalizar a los agentes.

También menciona tres ejes. El primero, de Iniciación, se ejecutará a través de la implementación de planes y programas; el segundo, de Perfeccionamiento: su objetivo es mejorar el desempeño del agente; el tercero es el de Actualización y está relacionado con nuevas herramientas y servicios.

La normativa establece etapas de análisis y descripción de los puestos, la detección de necesidades de capacitación y la elaboración de programas.

En tanto, en el anexo II refiere al Sistema de Comprobación de Idoneidad del Personal del Municipio de la Ciudad de Corrientes, para lo cual plantea una serie de aristas, como la aptitud psicofísica; competencia; conocimiento técnico y antecedentes disciplinarios.

También se dispone que aquellos que no aprueben el programa o decidieran no incorporarse al proceso de idoneidad serán incluidos en el Programa de Movilidad y Búsqueda Interna (Mobi), que implica posibles traslados a otras áreas. Aunque vale mencionar que también presenta la oportunidad de que aquellos que no aprueben puedan o adherirse al IPA o ser incluidos en el Mobi.

(MNR)