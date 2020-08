Bullrich: “Señor Presidente, mire y comprenda que hay un pueblo reclamando”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, participó de la marcha del 17A y le dejó un mensaje a Alberto Fernández: “Señor Presidente, mire y comprenda que hay un pueblo reclamando”.

En un video que compartió en las redes sociales, la dirigente opositora también afirmó: “Vengo a decirle al Presidente que la cuarentena no existe para él, pero sí para miles de trabajadores”.

Luego, en declaraciones a Radio La Red desde la movilización, aseguró que lo que más escuchó fueron las palabras “libertad y república”, como también “trabajo y seguridad”. “El grito que me decían era 'no nos dejes, no aflojes”, dijo la dirigente.

Bullrich sostuvo que los manifestantes “estaban con barbijo, tomando distancia y saludando de lejos”, por lo que, según ella, se cumplieron las medidas de cuidado por la pandemia. “Había que mantener distancia, por lo que no tuve mucha oportunidad de diálogo. Sí sentí que la gente alentaba mucho a que no aflojemos”, insistió.

Dijo que lo que primó en cuanto a los pedidos fue “el tema de la incomprensión de una cuarentena eterna que nos pone en una situación de destrucción total para todas las familias argentinas. Comprendo que el Gobierno quiera desactivar una protesta así, pero debiera entender que cualquier cuarentena hubiera sido razonable en dos meses para preparar el sistema de salud y luego volver de manera inteligente al trabajo, con distanciamiento”, ahondó.

(AG)