Instalan en el Escuela una maqueta táctil para personas con discapacidad visual

Con el propósito de mejorar la accesibilidad de las personas con disminución visual o ceguera, en el Hospital Escuela se instaló una maqueta háptica a escala del renovado salón auditorio, que será inaugurado muy pronto. Se trata de un plano táctil con referencias en braille, que permiten reconocer con anticipación las escalinatas, los baños y los asientos reservados.

La herramienta de accesibilidad fue desarrollada por Agustín Blanco Brundu, estudiante de arquitectura de la Unne, quien venía participando de una serie de proyectos relacionados al ámbito hospitalario. “Este año conocí gente del área de salud; además, tengo compañeros que trabajan en la construcción del nuevo salón auditorio y ellos me tiraron la idea de hacer la maqueta háptica”, explicó el joven a El Litoral.

Sobre la funcionalidad y el diseño del modelo a escala, el estudiante destacó que “la maqueta háptica (de un metro por 80 centímetros) es una especie de mapa táctil del salón auditorio. Está integrada por una señalética en braille, para facilitar el conocimiento previo del lugar. Además, apliqué mucho la sobretextura, por ejemplo, realicé franjas táctiles para indicar la ubicación de los asientos reservados y marqué con un hueco el sector reservado para las personas con sillas de ruedas. También marqué el camino por el cual deben dirigirse hacia el baño accesible. Además, la rampa y una escalera están sobre escaladas, para que tengan una comprensión rápida de esos elementos”.

Antes de comenzar a diseñar el proyecto, Agustín Blanco Brundu hizo una minuciosa investigación. “Empecé a realizarla hace un mes aproximadamente. Tuve dos semanas de mucho estudio para saber qué materiales se necesitaban y mejorar el proyecto. De hecho, para probarla llevé varias opciones de maquetas al Instituto Valentín Haüy, su colaboración fue muy importante porque ellos me explicaron cuál era la más indicada. Esa es la que se instaló ayer (martes) antes del acceso al salón auditorio”, precisó.

Además, destacó que forma parte del Club de Emprendedores de la provincia, donde realizó algunas reuniones para avanzar en la confección del proyecto.

Confección

“La maqueta háptica, en principio, se iba a realizar con una impresora 3D, pero por su dimensión y para hacerla más rápido busqué mdf (madera celulosa) que modelé con un programa especial de modelaje. En este caso recibí el aporte de la constructora Artec SRL, que cubrió los gastos; de otra forma me hubiese sido imposible hacerla”, indicó el estudiante, que además es técnico electromecánico.

Debido a que se trata de su primera maqueta de este tipo, Agustín dijo que la idea es perfeccionarla de ser necesario. “Siempre se puede mejorar, incluso, me gustaría mejorarlo porque es una herramienta muy útil para mejorar la accesibilidad, este enfoque se necesita tener más en la provincia. Algo que también se puede aplicar es el piso podotáctil, que son aquellos que tienen ranuritas y se fabrican con cemento, no es nada del otro mundo. Son, por ahora, ideas, pero me parece importante que se implementen para las personas con discapacidad visual”, manifestó Agustín.

Por otra parte, el estudiante de arquitectura también integra un grupo de voluntarios que en el Club de Emprendedores realizan elementos de protección para covid-19, más concretamente mascarillas, que son donadas a los hospitales. En medio de esa actividad surgió la idea de realizar su primera maqueta háptica, y no descarta la posibilidad de continuar con este proyecto en otros espacios de la ciudad.

(MS)