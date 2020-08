Señor director:

Ante la imposibilidad de acceder a mi cabaña de fin de semana en Paso de la Patria desde el establecimiento de la cuarentena (o como se denomine después de más de CINCO MESES de vigencia) y desconociendo a quién dirigirme para obtener una respuesta oficial concreta, recurro a ese medio –tanto en papel como vía web– consultando:

1) Si los resultados del hisopado se conocen a los 2 o 3 días, qué sentido tiene realizarlo al entrar a la ciudad de Corrientes el sábado a la mañana, para regresar del Paso ese mismo día o el domingo a la tarde, sin que sepamos aún nosotros ni los controles sanitarios de la Provincia si estamos infectados o no, salvo que debamos erogar sin sentido casi $11.000 para el matrimonio.

2) Además, consulto cuál es el sustento legal por el cual el señor intendente de Paso de la Patria aclara por redes sociales que el acceso está permitido para “todo el mundo”, solo que deberá permanecer dos semanas en cuarentena en la Villa. No puede ignorar el Sr. intendente que quienes estamos radicados en Resistencia vamos permanentemente los fines de semana (en nuestro caso hace más de 37 años) y, en ocasiones, vacacionamos en verano, pero no en agosto. Por lo cual consulto:

3) En el hipotético caso que nos veamos obligados a hacer la cuarentena en Paso de la Patria: durante el par de semanas que la misma demanda, ¿¿¿el Municipio nos proveerá los servicios necesarios (incluyendo alimentación) para que no corramos el riesgo de infectarnos y/o infectar yendo a distintos comercios a satisfacer necesidades básicas como cualquier otro habitante permanente???

4) Por otra parte, me pregunto si será muy complicado para la Municipalidad de la ciudad de Corrientes bloquear las salidas de la vía central de las avenidas 3 de Abril, Ferré, Independencia, hasta la rotonda de la Virgen, que sigamos por Ruta 5 hasta San Luis y de ahí al Paso. La pandemia no puede impedir acciones de “buena vecindad” como la indicada para facilitarnos a los chaqueños acceder a Paso de la Patria y aportar nuestro “granito de arena” para la recuperación de fuentes de trabajo pues, generalmente, recurrimos a los comedores, supermercados, panaderías, corralones, farmacias, etc, etc, etc.

Señor director, si bien tengo pocas expectativas en recibir una respuesta, pues en octubre/2018 y febrero/2019 hice público por v/medio el riesgo que implicaba circular por la Ruta 5 – sin señalización horizontal desde el control policial hasta la rotonda de la Virgen– sin que ningún estamento oficial tuviera la gentileza de brindar respuesta, hago propicia la oportunidad para saludar cordialmente.

Resistencia, 19 de agosto de 2020

Cr. Zelig Riback - Mat. Prof. 166 Cpce del Chaco - 362-4547357