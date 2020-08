Espinoza dijo que la asamblea en la que fue reelecto será aprobada

Juan Carlos Espinoza, presidente de la Liga Correntina de Fútbol, desmintió ayer las apreciaciones vertidas por Gustavo López, quien cuestionó la convocatoria a una asamblea en el mes de marzo y puso en tela de juicio la validez del acto administrativo realizado recientemente.

La asamblea de renovación de autoridades, que había concluido con la reelección de Espinoza, fue cuestionada severamente por López -expresidente de la entidad- en una entrevista concedida una semana atrás al programa Eventos&Marcas de radio Net (102.3 Mhz.), la cual fue reproducida sustancialmente en estas páginas.

“No entiendo por dónde viene la postura de Gustavo López, no sé cuál es el motivo. Que venga un presidente y me cuestione es una cosa, pero no uno persona que está por afuera y no tiene nada que ver”, expresó con firmeza Espinoza.

El actual titular liguista indicó que todo lo actuado por la Liga Correntina guardó los tiempos y las formas administrativas que exige la Inspección General de Personas Jurídicas.

Así, contó que la asamblea general ordinaria para tratar la elección de autoridades y la aprobación de la memoria y balance del último período “fue definida por la Mesa Directiva, y estaba prevista inicialmente para el 25 de marzo”.

Enseguida manifestó que “a raíz de las restricciones que había por la pandemia del coronavirus, Personas Jurídicas sacó una disposición informando que las asambleas que estaban previstas quedaban en suspenso hasta que la oficina vuelva a trabajar normalmente”.

“A partir del mes de julio, comencé a manejarme con los presidentes de los clubes, ya que el Consejo Directivo no se podía reunir para sesionar dada la cantidad de miembros que tiene. Por eso, primero hicimos una reunión con las autoridades de primera división A y, después, con los del ascenso, y ellos estuvieron de acuerdo en fijar la fecha de asamblea para el 3 de agosto”, agregó Espinoza.

El actual titular liguista manifestó que una vez fijada la nueva fecha, “se comunicó por nota a Personas Jurídicas, y se realizó la asamblea con todas las medidas de distanciamiento que indica el protocolo sanitario”. Aclaró que en la misma “se aprobó la memoria y balance, y como se había presentado una sola lista, quedó proclamada. Toda la documentación ya fue presentada, y esperamos que en los próximos días su aprobación”.

El actual presidente de la entidad madre del fútbol correntino manifestó su intención de “no entrar en polémica, aunque me molesta lo que dijo (López). Por ahí escucha de oído y entonces dice que está todo mal sin saber”.

“Está en un error, lo conozco desde hace muchos años. Dijo que estuvo en la Liga Correntina y no entiendo por qué no me preguntó si es que tenía alguna duda”, continuó.

Tras las declaraciones radiales, López renunció a su función de delegado del club Quilmes, a raíz de que no tuvo el respaldo del presidente de la institución, Julio Navarro. A principios de año había hecho otro tanto con la Comisión Fiscal que integraba, porque según dijo “están ocurriendo cosas” que no son de su agrado.

“Debería denunciar, no renunciar”, dijo Espinoza, respecto a los dichos de López; y haciendo mención a que la nota de dimisión al cargo de delegado “la presentó en la Liga en lugar de hacerlo ante el club que lo eligió, ya que nosotros no tenemos nada que ver con ese tema interno”, concluyó.

(RP)