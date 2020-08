Champions League: el festejo del líder de Mala Fama por la consagración del Bayern Múnich

En la previa de la final de la Champions League, disputada entre el Bayern Múnich de Alemania y el Paris Saint Germain de Francia, se produjo una inesperada grieta en la cumbia argentina. Por un lado, Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama; y por el otro, El Dipy, cuyo nombre recorrió los medios en los últimos días a raíz de sus declaraciones sobre política, y por la trascendencia a nivel internacional de su canción “Par-Tusa”.

Hernán de Mala Fama, uno de los artistas más populares de la cumbia en la actualidad, suele subirse a los escenarios con camisetas de fútbol de todo el mundo. Una de sus preferidas es la del Bayern Múnich, equipo por el que tomó un cariño especial.

La simpatía de El Dipy por el equipo parisino es mucho más reciente y tiene su explicación en un hecho particular. Su canción “Par-Tusa”, sátira del hit de Karol G y Nicky Minaj “Tusa”, tuvo gran repercusión en el último tiempo entre los equipos de fútbol y ya son varios los planteles que se mostraron escuchándolo, ya sea en la intimidad del vestuario o en el micro tras algún partido. Este es el caso del PSG: después de derrotar al Leipzig y conseguir la clasificación a la final de la Champions, los jugadores festejaron al ritmo de su cumbia, un gesto inolvidable para el cantante.

Finalmente, este domingo el Bayern Múnich derrotó al PSG por 1 a 0 y se consagró campeón de la Champions League por sexta vez. Hernán de Mala Fama no quiso perderse la oportunidad de festejar, y lo hizo de una manera muy particular. El cantante realizó una parodia de la famosa escena de Guillermo Francella en Extermineitors 4 en la que, muy relajado, se pone unos anteojos de sol y dice “buen día, hermosa mañana, ¿verdad?”, frase que luego utilizaría en varias oportunidades para celebrar victorias de Racing, el club de sus amores.

El cantante de cumbia hizo lo propio pero con la camiseta del club bávaro. “Buenas, hermosa noche, ¿verdad?”, dijo Hernán de Mala Fama, con el humor y el carisma que lo caracterizan. De fondo se escuchan las risas de las personas que festejaron su ocurrencia. “Y arriba la vagancia”, se limitó a escribir el artista junto a la publicación en su cuenta en Instagram: uno de sus clásicos latiguillos.

El Dipy vio con tristeza cómo caía derrotado su equipo pero en un acto de honor publicó un mensaje en Twitter dedicado a su colega. “Felicitaciones al Bayern y al PSG por la gran final. ¡Solo hubo un gran ganador! Creo que esta es la foto que tiene que estar en este Twitter hoy: el gran Hernán de Mala Fama, hincha del Bayern”, escribió, junto a una imagen del cantante luciendo la camiseta del conjunto alemán en uno de sus shows. Y luego, agregó: “Me olvidé. (Hernán es) Hincha de Racing como yo. ¡Vamos!”

El Dipy estuvo invitado al programa La Noche de Mirtha el sábado pasado y contó que el trío de argentinos del equipo francés, integrado por Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, son en parte responsables de este éxito inesperado. “Cuando pasaron a cuartos de final le escribí a Di María para felicitarlo -le contó a Juana Viale-, y me mandó una story de Mbappé con Neymar abrazados y cantando el tema. Le empecé a hablar y me dijo ‘acá la música la manejamos nosotros (los argentinos), no la toca nadie más’”.

Muy emocionado, señaló: “Todavía no termino de asimilar lo que está pasando, porque sin darse cuenta me dieron una mano inmensa. Estoy muy agradecido”. Y concluyó: “Ayer hice 27 notas para todo el mundo, hoy vine acá y estuve todo el día con notas. Quizás después de todo eso no pase nada. Pero para mí, ya está…”

