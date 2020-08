El torneo Regional Federal Amateur pasaría para el próximo año

Un nuevo giro habría tenido la idea original del Consejo Federal de la AFA de definir los ascensos de todas las categorías menores este año en la cancha, ya que el torneo Regional Federal Amateur se postergaría para el segundo semestre de 2021.

El certamen, que en principio iba a continuar con los equipos que clasificaron a la segunda fase de la competencia (no iba a ser obligatoria la participación) para determinar los cuatro ascensos al Federal A, finalmente no se jugaría este año.

El Consejo Federal había autorizado la vuelta a los entrenamientos para los primeros días de septiembre, anunciando que se haría cargo de los testeos a los planteles, algo que parece no ocurrirá, de confirmarse la información que salió a la luz ayer.

De acuerdo con lo publicado por Ascenso del Interior, al observarse que los 98 clubes habilitados no iban a poder iniciar los entrenamientos en la fecha autorizada (7 de septiembre) y, por lo tanto, debía darse otra postergación que tampoco aseguraba una mejora en la condición sanitaria en el país, algunos clubes enviaron formalmente notas al Consejo Federal solicitando la postergación de la competencia.

El motivo que se esbozaría es claramente la situación sanitaria, que se viene agravando en gran parte del interior, donde en muchas ciudades ya hay circulación comunitaria por covid-19.

El otro va de la mano y es el económico. Una nueva postergación en el inicio de las práctica retrasaría la programación y el reinicio del torneo, sin que haya incluso garantía de poder disputarlo. Al mismo tiempo obligaría a los clubes a hacer una erogación económica que muchos no estarían en condiciones de afrontar, para poner en marcha la actividad de los planteles, además que de existir más adelante las condiciones sanitarias para poner en marcha la competencia, las instituciones no tendrían ingresos genuinos por venta de entradas, ya que los partidos deberían jugarse a puertas cerradas.

Finalmente, otro de los ítems que no estaba definido tiene que ver con la logística. La imposibilidad de viajar entre ciudades o municipios debido a la falta de transporte habilitado para pasajeros (recién se podría dar en noviembre) afecta directamente a los planteles o árbitros, más las disposiciones particulares de cada provincia, que en su mayoría solicitan 14 días de aislamiento al ingresar a su territorio, suman a los interrogantes no resueltos, sin dejar de lado que no se cuenta con la hotelería ni alojamientos debidamente acondicionados, habilitados ni con posibilidades de recibir contingente foráneo, fundamenta en su informe el sitio web especializado.

Por todo lo expuesto, en las próximas horas, el Consejo Federal haría oficial la postergación del torneo Regional Federal Amateur para el segundo semestre del 2021.