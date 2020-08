Rebelión de legisladores correntinos que se presentarán a sesionar

Los diputados nacionales de ECO+Juntos por el Cambio se presentarán mañana a sesionar en la Cámara de Diputados de la Nación. La maniobra busca poner coto al oficialismo nacional que se niega a un debate en el recinto.

La diputada nacional Sofía Brambilla (PRO) confirmó a El Litoral que “todos los legisladores del bloque asistirán para sesionar mañana”.

También irán los radicales Estela Regidor y Jorge Vara. Lo propio hará Ingrid Jetter.

Los bloques de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica lanzaron el desafío con el objetivo de impedir el avance de proyectos controvertidos impulsados por el Gobierno, en especial la reforma judicial ya aprobada en el Senado. El conflicto había quedado planteado con el vencimiento del protocolo para sesionar de manera remota.

Juntos por el Cambio rechazó prorrogarlo por otro mes, y propuso hacerlo por menor tiempo y temarios acordados. Fue un modo de abroquelarse contra la reforma, aunque también por otras iniciativas como el aporte de las grandes fortunas, la comisión investigadora de Vicentin y el juicio político al procurador Eduardo Casal.

La estrategia del oficialismo fue avanzar con temas sin conflicto, para dejar en una situación incómoda a los opositores. Massa convocó para este martes para tratar la asistencia al sector turístico y el aumento de sanciones a la pesca ilegal en el mar argentino, en una sesión mixta pedida por el espacio conducido por Máximo Kirchner y los dos interbloques federales.

Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro redoblaron la apuesta: anunciaron que unos 100 diputados irán al Congreso.

“El problema no es la sesión del martes, nos quieren meter un protocolo por 30 días con temas que van a traer quilombo”, ratificó este domingo una de las espadas de Juntos por el Cambio, con la advertencia de que en caso de avanzar el oficialismo con una sesión sin acuerdo irán al recinto con un escribano público para luego ir a la Justicia.

“Es una irresponsabilidad lo que están haciendo, para llamar la atención. Nunca pasó que quien perdió la elección te diga ‘no, mirá, ese tema no lo trates’”, contrapuso un referente del oficialismo, que adelantó que si los opositores se presentan en la Cámara no les impedirán el ingreso, les exigirán cuidado para minimizar los riesgos de contagios y se retirarán a sus despachos los diputados del Frente de Todos, como había propuesto Máximo Kirchner en una reunión de labor parlamentaria de hace unas semanas. Aunque para Juntos por el Cambio no podría haber sesión mixta, por el protocolo vencido.