Julián Velázquez está “feliz porque volvió el fútbol y se puede disfrutar”

El fútbol mexicano se reanudó con la presencia de numerosos argentinos, entre los que se encuentran dos correntinos ex Independiente: Maximiliano Meza en Monterrey, y Julián Velázquez, que actúa para Querétaro. El “Avispa” hizo su debut el domingo, alistándose en la formación titular de su equipo, que empató 1 a 1 ante Mazatlán, por la segunda fecha de la Liga MX 2020/21.

El correntino, que se encuentra a préstamo del Tijuana, no jugó en la primera fecha porque se encontraba suspendido. “Se hizo un poco largo pero por suerte, con todos los protocolos, se largó el fútbol. Vamos por la segunda fecha, así que contento y feliz”, señaló en comunicación con La Red Deportiva (107.1 Mhz.).

Sobre la vuelta del fútbol en plena pandemia, Velázquez contó que “se están haciendo muy bien las cosas; cada diez días nos hacemos el test por control, y con mucho cuidado. Ya se pudo arrancar todo y de a poco van a arrancar las divisiones juveniles. Feliz porque volvió el fútbol y se puede volver a disfrutar”, manifestó el futbolista surgido en Boca Unidos.

A pesar de que México sigue siendo uno de los países latinos más afectados por el coronavirus, Velázquez se mostró a favor de la vuelta al fútbol porque “creo que en algún momento hay que convivir con esto. Sabemos que es una pandemia que afectó a todo el mundo, pero ya llevamos cuánto tiempo… de a poco hay que ir volviendo a la normalidad, conviviendo, teniendo los cuidados, de lo contrario no se puede progresar, no avanzamos. Acá están tomando todo con mucho cuidado y se está volviendo a la normalidad”, expresó.

Después de más de cuatro meses, en Argentina aún no fue autorizada la vuelta a los entrenamientos, por lo que es muy importante la experiencia vivida por Velázquez en México, protocolo sanitario mediante.

“Al principio, un poco raro porque era por grupos, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Llegabas, traías tu ropa, dos o tres por grupo, y así al comienzo. Después nos fuimos haciendo el test, cada vez que salían los resultados (negativos) nos íbamos juntando más”, contó.

El defensor, que inició su quinta temporada en el fútbol mexicano, agregó que en su equipo “tuvimos un caso (positivo), al principio, pero después se pudo recuperar y hoy estamos juntos todo el plantel. Hace tres semanas pudimos terminar la pretemporada y hace 10 días nos hicimos el test y salimos todos negativos (…) es todo raro al comienzo pero ahora ya parece la rutina de siempre”.

Con relación al caso de covid-19 de un compañero del plantel, confesó que “un poco te asusta, es la realidad, nosotros tenemos miedo. Preocupa, pero por suerte fue al principio cuando no nos juntábamos todos, se pudo saber quién daba positivo y lo aislaron. Todos tenemos miedo, nos preocupa, pero tratamos de tomar todas las precauciones. Los médicos actúan muy bien, están a nuestro servicio”.

Luego de tanto tiempo sin la rutina, el físico le pasa factura a algunos futbolistas. “Se ven muchas cosas: lesiones, cuesta físicamente; a la hora de dar un pase calculás mal la distancia; cosas que al estar tanto tiempo parado después cuesta por más que tuvimos un mes de preparación se ven esas cosas (…) ahora pueden ir 10 a la banca, se pueden hacer 5 cambios, se toman esas medidas porque es obvio que iban a haber algunos efectos al volver el fútbol”, relató.

La pretemporada no fue tan extensa en México. “Tuvimos casi cuatro semanas y creo que fue lo suficiente. Normalmente lleva un mes y medio, pero fue bien organizado. Hubo tiempo para hacer físico y partidos amistosos, y llegamos bien al comienzo de la Liga”, señaló el “Avispa”.

Acerca de su futuro, el futbolista de 29 años, no quiso adelantar nada. “Vivo el día a día, disfruto mi presente en México. Estoy muy contento, muy feliz acá, conozco la Liga Mexicana, me hice conocer acá, y estoy agradecido a este país porque tuve la oportunidad de jugar en tres clubes. No me planteo el futuro, tengo dos años más de contrato en Tijuana, estoy a préstamo acá (por el Querétaro), pero trato de vivir el día a día, estoy en el mejor momento de mi carrera, en una buena edad, en un buen país, disfrutando el fútbol”.

Sin embargo, antes de despedirse, manifestó: “Había dicho que en un futuro me gustaría volver a Independiente, lo he dicho siempre. Es un club que me dio la oportunidad de mostrarme, de debutar, pasé muchas cosas y me siento muy identificado. En un futuro, si me toca volver, lo haría con orgullo”, finalizó Velázquez.

(RP)