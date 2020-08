La Fifa sancionó al club Crucero del Norte

El club misionero Crucero del Norte, que milita en el torneo Federal A de fútbol, fue sancionado por la Fifa con la prohibición de incorporar jugadores a raíz de una deuda que mantiene con Eldense, de la tercera división del fútbol de España.

El conflicto surgió por el reclamo que la institución europea le realizó al club de Garupá por los derechos de formación del lateral izquierdo Mariano Gancedo, quien jugó en el equipo misionero desde principios del 2019 hasta mediados de ese año, publicó el portal Sólo Ascenso.

Eldense le reclama al “colectivero” 4.500 dólares, unos 350 mil pesos al cambio oficial, por los derechos formativos del futbolista de 22 años, aunque el club posadeño considera que Gancedo se desarrolló en las divisiones inferiores de Boca Juniors y se trasladó luego a España a los 19 años, con el pase en su poder.

Hasta que no se resuelva el conflicto, el club fundado el 28 de junio del 2003, no podrá sumar futbolistas a su plantel para el próximo torneo que todavía no tiene fecha de comienzo por la pandemia del coronavirus.