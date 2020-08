Valdés :“El decreto nos tomó por sorpresa, veníamos trabajando bien con Nación”

El gobernador Gustavo Valdés, en declaraciones a la prensa, ayer se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641- 2020 que prohíbe las reuniones sociales por el coronavirus y manifestó que la disposición es contradictoria, que afecta la esfera íntima y tiene protección constitucional.

Aunque remarcó que coincide con Alberto Fernández en que existe un “relajamiento” y que “vamos a seguir acompañando las decisiones que tome el Gobierno nacional”.

Tras el DNU que se dio a conocer el domingo por la noche, cuyas disposiciones no fueron consultadas a las provincias y considerando que Corrientes flexibilizó muchas actividades desde el 25 de mayo, fecha en la cual entró en la etapa 5 de distanciamiento social, todavía se aguarda un pronunciamiento formal del Ejecutivo local sobre el tema.

No obstante, el gobernador Valdés tras haber manifestado en las primeras horas de la publicación del DNU que llamará al presidente Alberto Fernández para determinar los alcances de la nueva normativa, ayer volvió a dialogar con la prensa pero no brindó mayores precisiones de los pasos a seguir. “Es un decreto contradictorio. Yo coincido con el Presidente de la Nación, la gente no tiene que tomar a la ligera la pandemia. Vimos el último fin de semana relajamiento, hay gente que se está relajando”, declaró.

“Vimos que tuvimos que actuar con la Policía por una fiesta electrónica. Pusimos la conducta no sólo de los organizadores, sino también de todos esos ciudadanos que pagaron una entrada para concurrir a una fiesta, en conocimiento de la Justicia para que actúe”, comentó el mandatario provincial.

“El decreto presidencial nos tomó por sorpresa porque veníamos trabajando coordinadamente con el Gobierno nacional con las fases, haciendo un gran esfuerzo con los intendentes”, señaló.

En tanto, desde fuentes cercanas al Gobierno provincial señalaron que la intención es no confrontar con el Gobierno nacional ante las gestiones que se vienen llevando adelante para conseguir recursos económicos destinados a la pandemia de la covid-19 y a la reactivación de proyectos de infraestructura importantes. En este contexto, vale señalar que la adhesión o no al DNU se trasladó a las redes sociales, y a pesar de que no hubo un pronunciamiento claro sobre el tema, y dejando de lado las declaraciones del ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, que manifestó: “Nosotros estamos bien, en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria así que no hay razones para suspender los encuentros sociales y familiares”. Corrientes ayer ocupó los principales titulares de la prensa del país como la provincia rebelde que rechaza la disposición nacional.

Si bien todavía el mandatario provincial no se expidió sobre el DNU y los alcances de las disposiciones que regirán hasta el 16 de agosto inclusive es necesario tener presente que las actividades que se encuentran tipificadas como prohibidas son los eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor de diez personas.

Pero al disponerse el “distanciamiento social preventivo y obligatorio en Corrientes hasta el 28 de junio en principio, pero que continúa en la mayoría de las ciudades de Corrientes, a excepción de Itatí (fase 3), Paso de los Libres (fase 1) mediante el decreto 790 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 28.067, en el artículo 5 inciso 5 se habilitaron los encuentros sociales y familiares con no más de diez (10) personas, con cumplimiento de las medidas sanitarias debidas. Los sociales: los días sábados a partir del mediodía y a la noche. Los familiares: los días domingos.

También se habilitó el sector hotelero y de hospedaje, los gimnasios a partir del 1 de junio de 2020, los bares y restaurantes con una ocupación del local del 50% de lo habitual. La atención es hasta las veinticuatro (24) horas, con turnos, sin espera y sin aglomeración de personas. Por cada mesa, 4 personas, cupo que se amplió luego y hoy es de 6.

También se autorizó la caza deportiva de especies exóticas y los paseos náuticos. Luego comenzó a permitirse la pesca deportiva en todas sus modalidades y actividades náuticas deportivas; las ceremonias religiosas, con reuniones de hasta diez personas (que luego se amplió a 20 personas) como máximo. Misma suerte tuvo el transporte interno para el traslado de personas dentro de los departamentos de la provincia, con excepción de los municipios que se encuentren en la fase 1. También se concedió permiso especial para circulación el día 21 de junio, por el Día del Padre, dentro de la provincia.

Luego se habilitaron las actividades comerciales con envío de paquetería; actividades citrícolas y forestales de acuerdo con las medidas de prevención y protección sanitaria debidas.

En tanto, el DNU en su artículo 9 establece que quedan prohibidos los eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor de diez personas. Los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente; la práctica de cualquier deporte en el que participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los y las participantes.

También están prohibidas las funciones de cine, teatro, clubes, centros culturales; el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del DNU, y esto incluye el turismo.