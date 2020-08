Un grupo de tripulantes del buque tuvieron que regresar

Un grupo de 23 tripulantes correntinos tenían que haber llegado hoy a la provincia pero sólo lo hicieron los que viven en la ciudad capitalina, los del interior tuvieron que regresar a Buenos Aires. El inconveniente surgió en Entre Ríos y prefirieron no hablar de los motivos aunque se estima que podría ser una decisión política, ya que todos tienen el alta médica.

“Solamente pasaron los de Corrientes Capital, los de Empedrado, Goya y San Lorenzo nos volvimos a Buenos Aires. En el retén de Ceiva, el ingreso a Entre Ríos, no nos permitieron pasar, sí un grupo pasó y seguro están en Corrientes Capital. Pasó una trafic con unos diez compañeros”, contó Juan Valiente, uno de los tripulantes a El Litoral y agregó que “prefiero no decir el porqué, para que no se malinterprete”.

Cabe indicar que un grupo de 23 embarcadizos correntinos emprendieron, el lunes a la siesta, el regreso a la provincia con el alta médica en mano, luego de verse afectados por coronavirus. De 61 tripulantes 57 contrajeron el virus, la mayoría es de Corrientes.

El avión salió el lunes a la 13.55 y el vuelo de Ushuaia llegó a Ezeiza a las 17, luego se dividieron en dos colectivos. Por voluntad propia, iban a realizar el aislamiento en hoteles y cabañas. Si bien el resultado de todos los que regresaban dio negativo, solicitaron a su empresa que les busque un alojamiento para cuidar a sus familias como medida preventiva. Sin embargo, un grupo de 13 personas no lograron regresar a su pueblos. Cabe recordar que desde el 11 de julio están aislados.

En una entrevista con este diario el domingo pasado, Juan contó que habían quedado “diez correntinos que se encuentran en etapa de recuperación” y que “ya están de alta. Hay diez correntinos que siguen arrojando en el análisis de sangre positivo por eso hasta que no den negativo no podrán viajar, no los dejarán ingresar así a la provincia. Siguen arrojando positivo, porque tienen una pequeña carga viral que hace que se mantenga este resultado”, explicó y agregó que “tienen el alta médica, sólo esperan que les dé negativo para poder viajar”.

En cuanto a cómo se contagiaron, estimaron que habrían compartido vuelo con un positivo y que habrían estado en un hotel también con otros positivos.

