En Boca, el correntino Jara sería nuevamente titular en Colombia

El futbolista correntino Leonardo Jara volvería a integrar la defensa en el partido que Boca visitará el jueves a la noche a Independiente Medellín, por la cuarta fecha de la zona H de la Copa Libertadores.

Jara, de 29 años, quien regresó esta temporada tras estar a préstamo en DC United de la MLS estadounidense, no es tenido en cuenta por el técnico Miguel Ángel Russo. Sin embargo, al no arribar el chileno Mauricio Isla -una de las grandes apuestas de la secretaría técnica-, sumado a la partida de Marcelo Weigandt a Gimnasia y la lesión de Julio Buffarini, se abrió la posibilidad para que el correntino vuelva a jugar en el torneo internacional.

Buffarini quedó descartado en las últimas horas para integrar la delegación de Boca Juniors que viajará mañana a Colombia. El lateral cordobés, de 32 años, no se recuperó convenientemente aún de una distensión muscular y durante la práctica de ayer volvió a trabajar en el gimnasio.

Por tal motivo, el cuerpo técnico xeneize preferirá no arriesgarlo y que el exjugador de Ferro y San Lorenzo quede disponible para el encuentro del martes 29 ante Libertad de Paraguay, en La Bombonera, por la quinta fecha. En principio, la idea del director técnico Miguel Angel Russo (quien ayer estuvo en Ezeiza pero no se sabe aún si viajará a Medellín) consistiría en mantener a la mayoría de los once que vienen de ganarle en Asunción a Libertad.

Una de las incógnitas radicaría en saber quién será el mediocampista por el costado izquierdo, pues además de Gonzalo Maroni, surgen con posibilidades tanto el colombiano Edwin Cardona como Nicolás Capaldo.

Con respecto a la zaga defensiva, a pesar de que Lisandro López ya se encuentra bien y practicó en forma normal con el resto del grupo, se mantendría la misma dupla central de zagueros, con el peruano Carlos Zambrano y Carlos Izquierdoz, ambos de buenos desempeños en Paraguay.

Hoy, con los resultados de PCR en la mano, el técnico dispondrá quiénes serán los que viajen mañana por la tarde rumbo a Colombia, donde el miércoles se dará el último entrenamiento.

Se recuperó Obando

En la práctica de la jornada de la víspera en Ezeiza, lucieron recuperados Gastón Ávila, el montecasereño Agustín Obando y Exequel Ceballos, los tres con el alta médica respectiva, tras haber padecido coronavirus.