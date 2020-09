La venta de motos cayó un 60 % y aumentó la morosidad en el pago de las cuotas

Pese al retorno pleno de la actividad económica, la venta de motos no ha logrado una recuperación significativa. Las concesionarias afirman vender “lo justo y necesario” y se registran caídas de hasta 60 % en los comercios locales.

Guillermo, encargado de ventas, relató a El Litoral que “los meses de freno más importantes de la actividad fueron entre marzo y abril. Recién en junio pudieron recuperar un ritmo de ventas, aunque siempre por detrás de los números prepandemia”. En Corrientes, varios locales señalaron que durante abril no vendieron unidades y que, tras la reapertura, la demanda continúa siendo muy baja. La cuarentena obligatoria por covid-19 generó un impacto negativo en múltiples sectores de la economía y si bien se vienen registrando caídas sostenidas mes a mes, las flexibilizaciones permiten cierto repunte, pero sin posibilidades de recuperación significativas.

Patricio, desde la gerencia de una concesionaria capitalina, precisó que en este contexto las motos más compradas son las de baja cilindrada, de 110 c. c.: “Las consultas se dan sobre todo por las motos más económicas y el pago con tarjeta, pero todavía hay mucha gente que prefiere esperar para ver cómo va a seguir la situación en todo el país para decidir si invierte o no en un vehículo”.

Desde otro local coincidieron en que “se vende lo justo y necesario” y que “en los últimos dos meses la caída de ventas acumulada fue de entre un 40 % y 60 %”.

La Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos había informado a principios de septiembre que a nivel país las ventas ya llegaron a una baja del 34 % interanual, sumado a la caída del 44 % que se acumuló en el 2019.

Desde otro local de ventas reconocen que las dificultades económicas del sector vienen desde antes de la llegada del covid al país y que la pandemia no es el único factor que los aqueja: “La inestabilidad del dólar afecta la provisión de las unidades de motos y repuestos”, y añadieron: “O no ingresan y las fábricas reducen la oferta ante la posibilidad de pérdida de rentabilidad”.

Los comerciantes coinciden en que los modelos más consultados siempre son de Honda, que actualmente están alrededor de los 120 mil pesos. Por otra parte, marcas nacionales como Zanella, Gilera y Motomel repuntan en venta últimamente porque se pueden conseguir a entre 60 mil y 80 mil pesos.

“La diferencia puede ser hasta el doble con otras marcas hoy día; antes no era tan marcado y había más variabilidad en qué terminaba comprando la gente”, expresó Guillermo.

Financiación

Los métodos de pago para que las personas puedan gestionar la inversión que supone adquirir una moto varía entre los locales.

Los negocios que pueden ofrecer financiación propia manifiestan preocupación por la alza de morosidad en el pago de las cuotas, que parten de los 8 mil pesos, aunque puede ir en alza dependiendo del modelo. Por la crisis económica generalizada las personas no pueden afrontar las cuotas.

Por otra parte, también los programas Ahora 12 y Ahora 18 permiten comprar con tasas de interés subsidiadas de entre un 22 % y 28 %, frente a un 60 % de otras modalidades de financiamiento con tarjeta. Sin embargo, desde los negocios reconocen que eso los obliga a aumentar el precio de lista de las motos.

Otra opción a la que se acude es mediante financieras, que ofrecen créditos que ascienden a 120 % de interés, “aunque ante la necesidad los clientes que no tienen un amplio margen de crédito optan por lo que les dé la posibilidad de llevar las motos en el momento”, reconoció un vendedor.

Las concesionarias locales coinciden en que aún no hay novedades sobre cómo se implementaría la línea de créditos blandos lanzada por el Gobierno nacional hace dos semanas, que posibilitaría la compra de motos de origen nacional y baja cilindrada que tengan un valor de hasta 200.000 pesos.

(IRB)