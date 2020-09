Docentes piden a Educación la cobertura de los gastos médicos por coronavirus

En el marco de la situación pandémica que afecta a la Capital y tras haber conseguido que los acuerdos nacionales se repliquen en la provincia para solventar los gastos de conectividad, desde la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) avanzarán con el pedido de una reunión en la cartera de Educación para requerir información sobre el problema con el Colegio de Bioquímicos y la obra social provincial, además del pedido de la inclusión de la cobertura de gastos por tratamiento del coronavirus. También insistirán con el pedido de licencias para las personas que resulten contagiadas y pedirán respuestas sobre la situación de los docentes suplentes.

Ante la emergencia sanitaria que viene golpeando a todos los sectores, los docentes siguen de cerca la situación y pedirán una reunión con la ministra de Educación Susana Benítez para insistir sobre una solución para los docentes suplentes. Y sobre esta problemática El Litoral dialogó con el secretario general de la Acdp, José Gea, quien indicó que “necesitamos algún tipo de respuesta para los trabajadores que no pueden encontrar un puesto laboral en estos tiempos. Y como no podemos tener asambleas insistiremos con este tema. En la semana trataremos de tener una reunión con la ministra”.

Asimismo, Gea se refirió también a la situación de la obra social Ioscor y dijo que “estamos evaluando las repercusiones ante la suspensión de los análisis clínicos y ahora su reconocimiento, previo pago del afiliado, quien debe contar con dinero para realizarlo. Además, tampoco se conoce los plazos de devolución de los costos que para un trabajador enfermo va a ser una complicación”.

“Esto es un problema que le toca al sector del trabajo sin estar en el tema, no podemos dejar de contar con los análisis por un problema con el Colegio de Bioquímicos. No puede pagar los platos rotos el trabajador. No podemos dejar que pase inadvertido que en esta pandemia en la cual todos estamos trabajando no se reconozca el esfuerzo que se está haciendo”.

“Queremos saber qué medidas se van a tomar en cuanto a la enfermedad del coronavirus, porque si bien a nivel nacional se la está reconociendo en las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), queremos saber las medidas locales que se tomarán y si la misma será reconocida por la obra social a fin de que cubra los estudios que el virus amerite, ya sea lo previo como lo posterior. Esto abre una brecha muy importante que vamos a comenzar a reclamar y que se sumará al pedido que estamos gestionando sobre las licencias por el coronavirus”.

Por último, Gea también se refirió a la continuidad de los exámenes que están rindiendo los alumnos que adeudan materias y dijo que “la verdad que nos tomó por sorpresa los anuncios del Gobernador, pero entendemos que en toda esta situación se debe preservar primero la vida. Y han sido suspendidas las actividades tras el asueto declarado y se mantendrá hasta tanto se disponga así. Algunos ya comenzaron la semana pasada y su continuidad dependerá de las disposiciones sanitarias. Porque si hay restricción en la administración pública, las escuelas tampoco pueden estar abiertas, ya que los alumnos rinden de manera presencial”.

(MNR)