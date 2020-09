Más de 20 mil personas fueron encuestadas por el “Rugby 2030”

Bruno Ariel Gimenez bgimenez@ellitoral.com.ar

La familia del rugby del país dio un paso importante en reconocer los factores de conflictividad que se dan dentro y fuera de la cancha. Adentro del club y fuera de él. Desde que se lanzó el programa “Rugby 2030, hacia una nueva cultura” se recibieron mas de 20 mil encuestas a jugadores, entrenadores, dirigentes y socios, que permitirán generar un mapa donde se puedan visualizar los conflictos y sus tipologías a los efectos de poder diagnosticar la situación y poder proponer un marco de programas adecuados para esas tipologías de conflictos.

“Lo que nosotros hemos estado midiendo en esta encuesta es lo que denominamos factores de riesgo o indicadores de conflictividad. Es decir, la percepción y las variantes o variables que jugadores, entrenadores, dirigentes, y socios pueden condicionar o pueden generar dinámicas conflictivas, dentro del mundo de rugby y fuera de él”, le comentó a El Litoral Raúl Calvo Soler, el director del programa y representante de Funrepar, entidad que trabaja en conjunto con la Unión Argentina en el ambicioso plan.

El inicio de este programa surge como resultado de un trabajo que inició la UAR (Unión Argentina de Rugby) a comienzos de este año en la búsqueda de que los clubes sean una herramienta fundamental a la hora de abordar los conflictos, especialmente entre los jóvenes y contribuir a erradicar la violencia de la comunidad de la “guinda”. En tal sentido, las encuestas que se realizaron tuvieron algunos de los siguientes ejes, según lo explicó Soler: “Lo que nosotros hemos medido es, por ejemplo, cuestiones vinculadas a si la conflictividad en jugadores, entre jugadores; entrenadores, entre entrenadores; directivos, entre directivos; entre socios, es decir, las distintas combinaciones. Si la problemática es percibida por los jugadores en sus conflictos con los entrenadores, desde una manera de asimetría de poder o de simetría de poder. Si creen que hay una dinámica más vinculada al tema de cuestiones tangibles que de cuestiones intangibles, y dónde se da esa intangibilidad y dónde la tangibilidad. Cuál es el tipo de relación que tienen unos con otros. Si hay o no prejuicios discriminadores que ellos de alguna manera puedan estar sosteniendo. Cómo funciona el tema de las emociones. Insisto, lo que es el maping, indicadores que definen un contexto o una situación de conflictividad”, comentó. “Lo que va a medir, por un lado, es el nivel de esos indicadores, a través de diferentes índices y, por otro, cuál es la percepción que tienen las personas de la familia del rugby respecto a ese tipo de cuestiones”, agregó.

Desde que se lanzó el programa más 20 mil personas respondieron a las encuestas. “Lo mas interesante es que hay un volumen importante de jugadores que contestan y esto es lo que a nosotros nos interesa”, apuntó Soler, quien es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Cultura de encuestas

El facultativo asegura que en el país no hay una cultura de encuestas que permita hacer este tipo de diagnóstico, aunque se mostró muy satisfecho por el acompañamiento que han tenido. “Estamos muy contentos porque nosotros creemos que en el global vamos a superar las 20 mil encuestas y el 50% de los encuestados son jugadores. Sentimos que ellos se han puesto a expresar y completar la encuesta. Ha habido un gran compromiso de las uniones trabajando, acompañando, empujando a través de videos, flyers en los Instagram, pero para nosotros es como que los jugadores se han implicado a nivel nacional completando encuestas”, dijo.

Para el director de este programa es valioso este alto nivel de respuestas. “En Argentina no existe una cultura de encuestas, como sí hay en otros países, como en los de Europa. En las escuelas o los deportistas, están acostumbrados a realizarlas. De hecho, en Europa se elaboran en las escuelas y en los clubes todos los años para medir conflictividad, etc. Pero aquí no hay una cultura y como ustedes bien dicen, ‘estamos remando en dulce de leche’”, afirmó Soler.

Cómo sigue

Si bien es cierto que durante la semana pasada se recibieron un promedio de entre 200 y 300 encuestas, en las próximas horas se dejarán de recibir y se seguirán analizando las respuestas. Así, durante el mes que se transita se elevarán informes de los resultados. “Durante septiembre vamos a empezar a generar informes, algunos a nivel individual de clubes para aquellos que tengan un buen volumen representativo de encuestas, que les permitan visualizar o entender algunas cuestiones. También habrá informes a nivel de uniones y otro a nivel nacional”, destacó el director del programa. Además agregó: “Vamos a trabajar con tres niveles de informes. El primero es el que vamos a desarrollar en septiembre, que es a nivel primario y se trata del porcentual de respuestas y de índices en cada una de esas respuestas, sin establecer filtros ni comparativas.

El segundo nivel lo vamos a desarrollar en octubre, a medida que vamos implementando programas, y tienen que ver con la creación de espacios de filtros. Aquí no nos importa tanto el porcentual de personas que respondieron en un sentido. Dentro de un club y siendo entrenadores, y en razón de la edad, hacemos un análisis mas fino, sobre la base de uso de filtros”, comentó el director del programa.