El campo ratifica el paro y denuncia que el Gobierno busca desgastar la Mesa de Enlace

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, remarcó ayer que el paro del campo sigue “firme” y advirtió que la decisión de reabrir parcialmente las exportaciones de maíz tiene que ver con una “intencionalidad política” para “desgastar la Mesa de Enlace”. Además, la Mesa de Enlace analizará el miércoles prolongar la medida de fuerza, si no hay una “reconsideración” por parte del Gobierno nacional al cepo que impuso a las exportaciones de maíz.

Críticas

“Para la SRA, el cese de comercialización sigue firme. El anuncio de la medianoche a la prensa, a la misma hora que comenzaba el cese de la comercialización, fue muy desprolijo. Con esa medida no va a cambiar la situación. No tiene razonabilidad económica, tiene intencionalidad política. Con estas medidas y con la forma de actuar demostrada por el Ministerio y los compradores de maíz, el CAA, Maizar y otros actores, no se construye confianza. Parecieran acciones funcionales a desgastar la Comisión de Enlace”, opinó.

Pelegrina realizó esas declaraciones tras el encuentro que mantuvo con sus pares de las otras entidades que integran la Mesa de Enlace, en el que se resolvió mantener la medida de fuerza hasta el próximo miércoles.

“Se sigue distorsionando el comercio de los granos, es discrecional porque alguien resolverá quién puede vender ese cupo de las 30.000 toneladas. No se despejan las malas señales hacia los mercados del exterior. Se seguirá con la intención de transferir precio de los productores hacia los compradores locales”, cuestionó, según informaron sus voceros a este medio. Agregó que con la nueva disposición de la Casa Rosada se “estarían permitiendo registrar exportaciones por 1 millón de toneladas hasta la nueva campaña, con lo cual el registro sigue cerrado para las 8 a 10 millones de toneladas de maíz de existencias al momento”.

“Esto demuestra que se sigue en el sendero iniciado hace 10 días cuando cerraron totalmente el registro”, dijo.

Pelegrina completó sus críticas al señalar que “el anuncio de la apertura parcial de la exportación de maíz tiene vicios, porque el efecto que persiste es el mismo y especialmente nos preocupa el mensaje que le damos al mundo: vamos abriendo cuando tenemos ganas”. “Persiste la idea errónea de que la medida va a desacoplar los precios internos de los internacionales y con eso se contendrá la inflación”, insistió. El titular de la Sociedad Rural consideró que “la vuelta a los Roe, a la intervención, a los cupos, equivale a mayor corrupción y a una cartelización en el mercado de granos con distorsiones que afectan la transparencia en la formación de precios”. A minutos de haber arrancado un paro del campo por 3 días, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz.

(AG)