Regatas venció a Atenas y extendió su buen momento en el presente año

Más Info

Lo que viene

Los próximos partidos programados para los equipos correntinos en la LNB son los siguientes:

Jueves 21

19.00 Regatas vs. Olímpico (La Banda)

19.00 Comunicaciones vs. Quimsa

21.30 San Martín vs. Atenas

Viernes 22

21.30 OTC vs. Regatas

21.30 Comunicaciones vs. San Martín