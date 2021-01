Lisandro López anunció su salida de Racing

El delantero Lisandro López confirmó este martes su salida de Racing Club "por el agotamiento físico y mental" acumulado durante su segundo ciclo en el club y con respecto a su futuro profesional expresó que no sabe en qué equipo continuará su carrera, a pesar del interés de diferentes instituciones de Estados Unidos.

"Es un día muy especial para mí. Estoy acá para anunciar la salida de Racing después de cinco años maravillosos y otros no tan buenos", declaró "Licha" en conferencia de prensa desarrollada en el Recinto de Honor del Cilindro de Avellaneda.

"Estoy orgulloso. Es un momento en donde hay un cansancio y un agotamiento físico, pero sobre todo mental, y por eso he decidido terminar esta etapa en el club. Fueron cinco años en los que di todo lo que podía y hoy se termina", reforzó el excapitán del conjunto albiceleste.

Respecto de su futuro profesional, López aseguró que todavía no tiene "cerrado" el equipo en el que continuará su carrera, aunque confirmó que hay conversaciones con clubes de la Liga de Fútbol de Estados Unidos.

"Todavía no sé dónde voy a seguir mi carrera, aunque hay un par de ofertas de afuera. Sería una falta de respeto estar anunciando esto ya siendo jugador de otro club. No tengo cerrado donde continuaré mi carrera, pero hay conversaciones", aclaró.

Uno de los clubes interesados en contratar a "Licha" es el Atlanta United, que cuenta con el entrenador argentino Gabriel Heinze y con sus compatriotas Ezequiel Barco, Fernando Meza, Franco Escobar, Marcelino Moreno y Eric Remedi.

"Estoy acá para anunciarlo y dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al ciento por ciento, algo que para mí siempre fue innegociable", continuó sobre su salida del club.

"Se lo exigí a mis compañeros y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera y si siento que no puedo no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco", añadió sobre su compromiso como profesional.

"Siempre dije que volvía a Racing no a retirarme, sino a competir, a dar lo mejor de mi y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegué, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años en éste que es el club de mi vida", expresó.

El futbolista oriundo de Rafael Obligado además dejó en claro que su alejamiento de la institución de Avellaneda no tiene relación con la salida de Diego Milito como Secretario Técnico del club en diciembre pasado por diferencias con el presidente Víctor Blanco.

"Mi salida de Racing es algo que venía conversando con Diego (Milito), con Víctor Blanco y varios de mis compañeros, pero para nada tiene que ver con la salida de Milito", aclaró en referencia al otro gran ídolo del club en los últimos 30 años.

López, de 37 años, también aprovechó para agradecerles a los hinchas académicos por el cariño brindado desde su debut profesional en 2003.

"A los hinchas quiero decirles gracias, siempre quise representarlos dentro del campo. Creo que a ellos les pude hablar desde adentro del campo de juego. Mi agradecimiento es eterno para con ellos", dijo.

"Hubiese sido lindo despedirme con los hinchas, pero no hace falta tener el estadio lleno. Ellos siempre reconocieron mi sacrificio y entrega, y yo estoy agradecido por el cariño brindado", siguió.

El futbolista campeón de la Superliga 2018/19 además sostuvo que ve "bien" al primer equipo académico, que contará con la dirección técnica de Juan Antonio Pizzi cuando regresen de las vacaciones, en el futuro cercano.

“A Racing lo veo bien para el futuro cercano. Es un club espectacular y hay una calidad de jugadores tremenda. La consolidación de juveniles es muy buena porque es el futuro del club”, opinó.

"Licha", por último, dejó abierta la posibilidad de regresar al club en un futuro, aunque aclaró que todavía no pensó en ese tema.

"Hoy en día no he pensado en volver al club. Todo puede ser, no he pensado en eso, pero para mi las puertas siempre van a estar abiertas, siempre y cuando las condiciones estén dadas y el club quiera", concluyó.

Telam