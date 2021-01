Robaron casi $2.000.000 y 3.000 dólares de una concesionaria capitalina

Delincuentes sustrajeron casi dos millones de pesos de una concesionaria de autos de la capital correntina. Luego de la presentación del propietario de la empresa Citroën en Corrientes, se confirmó que el botín robado fue más de 1 millón y medio de pesos y 3 mil dólares, además de documentaciones.

El director de Seguridad Metropolitana, Ramón de la Cruz Barrios, detalló que las personas que fueron detenidas ya recuperaron la libertad, y todavía hay más demoradas.

El guardia de seguridad de la concesionaria Citroën dialogó con Radio Sudamericana y contó todo lo que vivió al momento de ser reducido por delincuentes armados. “Ellos llegaron, me encañonaron y me dijeron que la cosa no era conmigo. Ingresaron a la oficina y se llevaron unos papeles”. “Yo estaba saliendo del baño y cuando entré al galpón había un chico armado que decía ‘al piso, al piso’. Uno que tenía un arma me hizo arrodillar, me encañonó y me dijo ‘la cosa no es con vos’”. Fue en ese momento cuando dos supuestos ladrones ingresaron y se llevaron documentación de un automóvil.

“Fueron como 10 minutos, 10 minutos larguísimos. Uno entró a la oficina y revolvió todo. Terminaron y antes de irse me ataron”, aseguró el guardia de seguridad.

El robo se produjo en la madrugada del martes, en la concesionaria Citroën ubicada en avenida Independencia y calle Alejandro Dumas.

Al menos dos ladrones ingresaron y se llevaron importante documentación de los vehículos y dinero en efectivo. Hay dos personas demoradas.

Al respecto, la fiscal Correccional Andrea González dio detalles de la investigación del caso. “Dos personas ingresaron a la concesionaria y sustrajeron la suma de más de un millón de pesos sin ejercer ningún tipo de violencia, eso es lo más llamativo para nosotros”.

“Salieron por un portón, no rompieron nada, sacaron una traba que tenía el portón y salieron por ese lugar”, comentó.

“Se están analizando las cámaras de seguridad, donde se ve el movimiento de las dos personas que menciona el sereno. En la investigación trabaja la División Metropolitana a cargo del comisario mayor Ramón de la Cruz Barrios”, mencionó.

Según las cámaras de seguridad del lugar, ambas personas habrían arribado en una motocicleta y tras intimidar al sereno con un arma de fuego, entraron y robaron el dinero.

“Hay posibilidad de que las personas que ingresaron conocían los movimientos de la concesionaria, dado que en este caso puntual todo se encontraba ordenado. No puedo afirmarlo, pero es sentido común, dado que siempre cuando suceden estos hechos revuelven todo”.

“Acá fueron a un lugar en concreto y sacaron la plata. No tenemos detenidos”, finalizó.

(NG)