Pese a la habilitación, los cines de Capital no abrirán por falta de estrenos

La Municipalidad habilitó ayer el regreso de los cines en la ciudad, con un estricto protocolo sanitario y hasta el 50% de su capacidad. Sin embargo, ninguna de las dos compañías locales tienen previsto abrir en lo inmediato por falta de películas de estreno, dependen de la reapertura en Buenos Aires para ello.

“Los Cines de la Costa no abrirán en lo inmediato. No tenemos películas nuevas, al menos que se pasen reestrenos. Dependemos de la reapertura de las salas en Buenos Aires para que lleguen las nuevas películas y hasta que eso no pase no sería conveniente abrir”, dijo a El Litoral Fernando Faliotti.

La compañía tiene salas en Capital, Goya y Chaco, emplea en total a 30 personas.

Algo similar sucede con Cinemacenter. “Nos enteramos por ustedes que se habilitaban los cines. La Municipalidad no nos convocó a trabajar en conjunto en esto y es una lástima”, dijeron a El Litoral desde la gerencia de la empresa.

Hubo malestar en la compañía ya que hay un decreto nacional que rige hasta el 31 de enero y que no habilita a funcionar al sector. “No sabemos si hubo comunicación oficial con la Nación. Si se pidió estar exceptuada, la Provincia puede hacerlo, como lo hizo Chaco, pero no tenemos precisiones”, insistieron.

“De todos modos no vamos a abrir hasta que lo haga Ciudad de Buenos Aires y Provincia, porque el 80 por ciento de los usuarios se concentran ahí y si ese mercado no se habilita no habrá estrenos. Corremos el riesgo de cerrar como pasó en Santiago del Estero”, agregaron.

El protocolo fijado por la Municipalidad establece que las salas funcionen a una capacidad del 50 por ciento, con 20 minutos como mínimo para la desinfección y ventilación. Además de controlar que todos los usuarios cumplan con las medidas sanitarias.

“Nosotros entendemos que los cines son el entretenimiento más seguro y económico. Queremos abrir, pero en estas condiciones no se puede”, aseguraron.

Si bien todavía no hay fecha establecida, las empresas ya cuentan con el permiso. Se espera que en los próximos días haya más novedades para el regreso de los cines tras casi un año.

A través la disposición 10 con fecha del 25 de enero, la Subsecretaría de Comercio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se habilitó el regreso a las actividades en varios rubros. Especialmente habla de salones de eventos, lugares de fiestas infantiles, pero sólo como colonia de vacaciones y talleres recreativos y también las salas de cine.

Para este último rubro se detalla que las salas deberán trabajar con hasta el 50% de ocupación, “con un adecuado sistema de ventilación y sanitizadas entre funciones”.

Protocolo sanitario

Si bien el Ministerio de Cultura de la Nación aprobó un protocolo sanitario para que se vuelvan a exhibir películas en las salas del país, el Gobierno nacional aún no aprobó la reapertura. La prohibición continuará firme hasta el 31 de enero, por lo que recién se podrían esperar novedades en febrero.

Entre las medidas del protocolo nacional, que se redactó sobre la base de los modelos y ejemplos de varios países que ya han abierto sus salas de cine al público, se establece que las salas podrán abrir sus puertas con capacidad al 50%.

Se aceptará la presencia de grupos de hasta seis personas, en lo que se llama “burbuja de recreación”, las cuales deberán mantener una distancia de entre 1,5 y dos metros con el resto de los espectadores, para lo que se dejará una butaca libre de cada lado.

Además, el público deberá permanecer con tapaboca puesto y solo podrá quitárselo momentáneamente para ingerir algún alimento o bebida.

Cada sala deberá contar con un adecuado sistema de ventilación, será sanitizada antes y después de cada función habrá zonas debidamente demarcadas para mantener la distancia social y se abrirán las puertas diez minutos antes de que termine la exhibición.