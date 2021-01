Leticia Siciliani desea ser mamá: "Creo que adoptar sería una hermosa opción"

Leticia Siciliani se convirtió en una de las figuras de "Masterchef Celebrity" y está en una lista de posibles ganadoras del reality de cocina que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.

Y en las últimas horas, Leticia brindó una entrevista radial al ciclo "Agarrate Catalina" que conduce Catalina Dlugi y a corazón abierto confesó algunas intimidades desconocidas.

Cuando les conté (que era homosexual), lo tomaron con naturalidad, porque la verdad es que ellos querían que yo estuviese bien. Quizás en ese momento les generó un poco de incertidumbre porque yo se los estaba contando con mucha angustia, no por lo que les estaba contando sino porque sentía que se los había ocultado. Hacía seis meses que había estado por primera vez con una chica, que era mi novia en ese momento, no era que se los había ocultado toda la vida, sino que recién me estaba descubriendo. Ellos desde el primer momento lo aceptaron y cuando me vieron feliz, también fueron felices. Es algo que les pasa con todas las elecciones de mis hermanos, que somos híper diferentes todos: mi hermana mayor, que es laica consagrada y se fue a vivir afuera hace mil años; otra de mis hermanas decidió irse con su familia y tener otro tipo de vida. Obvio que ellos extrañan, y quizá prefieran otra cosa, pero no nos lo dicen, y nos bancan", contó Leticia sobre el momento que le contó a sus padres que le gustaban las mujeres.

Además, recordó un hecho de discriminación en la calle del que fue víctima hace algún tiempo y contó: "La verdad es que no me pasó de nuevo, pero también es cierto que ahora que soy más conocida no me muestro tanto. Me pasaría lo mismo si estuviera de novia con un chico".

Sobre el pacto que mantiene con su pareja, de no revelar su identidad en los medios y en las redes, explicó: "Me cuesta mantener a mi novia en el anonimato, porque yo siempre fui de contar todo, pero es el arreglo que hicimos. Entendí que la vida pública es mía y no ella, y que es una elección de cada una. No es que cuando vamos por la calle caminamos cada una en la suya... ¡No! La vida la seguimos viviendo igual, lo único es que elijo no exponerla en las redes ni en la televisión".

PrimiciasYa